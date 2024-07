La ruptura dels governs de PP i Vox en tot just un any sumeix a la dreta en una inesperada inestabilitat

S'obri una nova etapa i l'anterior ha durat molt poc. Va costar tancar tots els acords autonòmics després de les eleccions de maig de l'any passat perquè després venien unes generals. Vox va tindre un debat intens sobre què havia de fer: si entrar o no. El sí va decantar la balança. I al cap d'un any —en alguns casos com el de la Regió de Múrcia ni tan sols això— el partit de Santiago Abascal abandona els cinc governs regionals dels quals forma part (a més del murcià, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Aragó i Extremadura) i deixarà de secundar des de fora al de Balears. La decisió la va comunicar el líder d'ultradreta després de tres hores d'intensa reunió amb tots els vicepresidents i la resta de la plana major del partit.

El van acompanyar en la compareixença, però es van veure gestos de desacord en alguns casos com el valencià Vicente Barrera, evidenciant que alguns dirigents no estaven gens convençuts que el camí fora trencar. Tant és així que en el PP segueixen sense descartar algunes desercions. Entorn d'Abascal ja reconeixien que la “unanimitat” seria molt complicada en una decisió així, però confiaven a “poder convéncer” a tots els membres del comité executiu nacional que havien de prendre-la de manera col·legiada “i com a partit”. Així va ser, almenys en la pràctica.

El PP va reaccionar amb un cert optimisme a la ruptura, entenent que desapareix un dels grans maldecaps que tenia la direcció nacional i algunes autonomies. Sobretot, perquè en tindre aprovats els Pressupostos d'enguany senten alleujament. I a més estan convençuts que Vox no acordarà res amb el PSOE i, per tant, hauran de continuar fent costat als conservadors encara que siga des de fora dels governs. L'avançament electoral és una decisió exclusiva dels presidents autonòmics i no la tenen al cap, almenys ara com ara.

Així i tot, la realitat és que en el PP desconfiaven que Vox complira amb la seua amenaça. Fins a l'últim moment van dubtar i també van pensar que podia haver-hi ruptures només en alguns governs. En realitat, eixe era el pla inicial de Vox. Com va publicar aquest diari, en el partit ultra estaven segurs que algunes comunitats es negarien al repartiment de menors migrants no acompanyats a Canàries —l'assumpte que va acabar de deslligar la crisi entre els dos partits— encara que fora en forma d'abstenció. Pensaven que es replantejarien el vot afirmatiu i, en aqueix cas, evitarien la ruptura. Però no va ser així. Totes les CCAA del PP van acceptar l'acolliment. En paraules d'Abascal “va ser Feijóo qui els va obligar” malgrat saber “el disgust” que implicava per al seu soci.

I en aqueix moment el líder nacional va donar per fet que la ruptura afectaria a tots els territoris. No hi havia marxa enrere. La inestabilitat és inevitable. Almenys, en el fet parlamentari. Els cinc governs autonòmics compartits necessitaran el suport extern dels ultres o recórrer al PSOE si es presta. En el PP mai van pensar que hi hauria una ruptura tan prompta. Sí que sabien que podia produir-se quan faltara un any de legislatura per a preparar el següent envit electoral.

La compareixença d'Abascal va estar centrada a atacar a Feijóo per tots els fronts, amb la intenció de dibuixar un líder de la dreta que pacta els grans assumptes amb Pedro Sánchez, al qual va anomenar “autòcrata corrupte” en diverses ocasions. El líder de Vox considera “una estafa” el pacte del Consell General del Poder Judicial i el mateix acord entre conservadors i socialistes a la Unió Europea. Però ha sigut la immigració, una de les seues grans banderes ideològiques (també de la resta de l'extrema dreta del continent) el fet que ha acabat de detonar la crisi.

Els populars continuen pensant que és “una coartada” i que, en realitat, Abascal ja tenia pensat trencar. Que només va utilitzar el repartiment de menors com una excusa. Aquest gir coincideix amb un moment important en el pla internacional. Vox ha decidit formar part del grup europeu del primer ministre hongarés, Víktor Orban, que es converteix en el tercer partit de la Cambra. En ell també estarà la francesa Marine Le Pen, que va veure frustrades les seues possibilitats de governar a França després de la segona volta de les legislatives. I al novembre, en Vox, compten amb una victòria de Donald Trump.

El líder de Vox té un full de ruta a llarg termini. I la distància amb Feijóo no pot ser major. Per a exhibir-la Abascal ha sacrificat els cinc governs autonòmics que tenia i renuncia a la presència institucional. En el PP ho veuen “un suïcidi” i en Vox, “la continuïtat” del seu full de ruta. També va insistir el líder ultra que “els electors” del seu partit i els del seu rival en la dreta “comprendrien els seus motius”. “Ningú ens ha votat per a acceptar la política migratòria d'aquest Govern ni per a pactar amb Sánchez”, va recalcar.

A l'espera de veure les conseqüències immediates, més enllà dels cessaments de tots els vicepresidents i consellers que ja es van anar produint gota a gota en la nit del dijous, l'etapa que s'obri pot ser tant inesperada com inestable.