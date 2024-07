No són menes, són xiquets

Un partit polític ha decidit abandonar una coalició, i les seues corresponents tasques de govern, en cinc comunitats autònomes de l'Estat espanyol, entre elles la Comunitat Valenciana. La raó, segons expliquen, és que el partit polític amb el qual havien establit aquests acords ha acceptat acollir en els seus respectius territoris un contingent d'immigrants il·legals menors no acompanyats, els famosos “menes”.

Estan en el seu dret de trencar pactes, naturalment. I també de dissentir de la política migratòria, faltaria més. Però potser seria bo recordar hui un parell de detalls que tota la ciutadania hauria de conéixer. El primer, que no estem parlant de menors no acompanyats: estem parlant de xiquets. El segon, que els xiquets —tots els xiquets— tenen drets i que sense dubte assegurar la garantia del compliment d'aqueixos drets és la tasca prioritària d'un Estat de dret com el nostre. I la prioritat, bé és sabut, no té plural.

No sabem si són menors. Els menors són les persones que no han aconseguit la majoria d'edat i que, per tant, manquen de capacitat d'obrar, excepte excepcions. La seua capacitat queda suplida per un tutor o per una persona que exerceix la seua custòdia. La nostra Constitució estableix en el seu article 12 que la majoria d'edat dels espanyols s'aconsegueix als 18 anys. Però aquestes persones “menes”, per definició, no són espanyoles.

D'acord amb l'article 9.1 del nostre Codi civil, la capacitat es regirà per la llei nacional de cada persona, de manera que un senegalés serà major d'edat quan ho diga la llei senegalesa i un gabonés quan ho diga la llei gabonesa: curiosament, tant al Senegal com a Gabon la majoria d'edat s'aconsegueix als 21 anys, però a Algèria és als 19, a Cambodja als 16 i a Iemen als 15.

En conseqüència, alguns dels xiquets que es troben per milers en els abarrotats barracons canaris seran també “menors” i altres no ho seran ja, però en qualsevol cas no ho sabem perquè el primer que han fet abans d'arribar a territori espanyol és abandonar la seua documentació: tenen nacionalitat, però està indeterminada, no sabem quina és. No estan on estan per ser menors: estan per ser xiquets.

Són xiquets. I com a xiquets cal tractar-los. I per això en 1948 la Declaració Universal de Drets Humans de Nacions Unides va proclamar que “la infància té dret a cures i assistència especials” i la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets del Xiquet de 1989 va reconéixer, entre molts altres drets, a) que “en tots els països del món hi ha xiquets que viuen en condicions excepcionalment difícils i que aqueixos xiquets necessiten especial consideració”, b) “que en totes les mesures concernents als xiquets que prenguen les institucions públiques o privades de benestar social, els tribunals, les autoritats administratives o els òrgans legislatius, una consideració primordial al fet que s'atendrà serà l'interés superior del xiquet”, c) “que els Estats Parts es comprometen a assegurar al xiquet la protecció i la cura que siguen necessaris per al seu benestar … i, amb eixa fi, prendran totes les mesures legislatives i administratives adequades”, d) que “els Estats Parts adoptaran totes les mesures legislatives administratives, socials i educatives apropiades per a protegir el xiquet contra tota forma de perjuí o abús físic o mental, descuit o tracte negligent, maltractaments o explotació”, e) que “els xiquets temporal o permanentment privats del seu mitjà familiar, o el superior interés del qual exigisca que no romanguen en aqueix mitjà, tindran dret a la protecció i assistència especials de l'Estat”, f) que “cap xiquet siga privat de la seua llibertat il·legal o arbitràriament. La detenció, l'empresonament o la presó d'un xiquet es durà a terme de conformitat amb la llei i s'utilitzarà tan sols com a mesura d'últim recurs i durant el període més breu que procedisca”, i g) que “s'entén per xiquet tot ésser humà menor de 18 anys d'edat”.

Són, per tant, xiquets. Ho són perquè les nostres autoritats han arribat a la conclusió que no han aconseguit els 18 anys. I si això és així, cal deixar ben clar que el problema que ens ocupa hui no és en absolut ni de política migratòria ni d'il·legalitat o de legalitat dels estrangers no acompanyats: el problema és simplement que són xiquets.

I a aquests xiquets no cal protegir-los: aquests xiquets tenen drets. I vetlar per aquests drets és responsabilitat directa de l'Estat espanyol, és a dir, de totes les autoritats de l'Estat espanyol, la central i les autonòmiques. Per igual. I si això ha de ser així, el repartiment d'aquests xiquets per tot el territori espanyol per a pal·liar, almenys, la flagrant violació diària dels seus drets com a xiquets en trobar-se amuntegats a Canàries, o on siga, no és un tema de voluntarisme o de pacte: és una obligació jurídica imposada per un dels convenis internacionals més importants que mai haja ratificat Espanya.

Són xiquets. No són “menes” ni menors ni estrangers. Són xiquets. I qui negocia amb els drets més bàsics dels éssers humans més desemparats mesclant al temps xurres (la política migratòria) amb merines (drets dels xiquets) deuria potser reflexionar dues vegades abans de —si són capaces— mirar-los als ulls.