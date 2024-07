Acollir, protegir, promocionar i integrar

En un món cada vegada més globalitzat, en moviment i en constant canvi, la realitat migratòria es presenta com un dels desafiaments més complexos i urgents del nostre temps. Particularment, la situació dels menors immigrants exigeix una atenció especial i una resposta contundent per part de la societat. La recent nota dels bisbes de la Subcomissió Episcopal de Migracions i Mobilitat Humana de la Conferència Episcopal Espanyola, que se suma a la veu dels bisbes canaris sobre la realitat migratòria, subratlla la urgència d'acollir, protegir, promoure i integrar a aquests joves en les nostres comunitats. És fonamental desenvolupar polítiques inclusives i compassives que garantisquen la protecció i el desenvolupament integral d'aquests xiquets i joves.

L'acolliment és el primer pas i fonamental per a qualsevol procés d'integració. No es tracta només de proporcionar un lloc segur, sinó de crear un entorn en el qual els menors immigrants se senten valorats i acceptats. Això requereix la col·laboració de les autoritats, organitzacions de la societat civil i la comunitat en general. Hem d'esforçar-nos per evitar la creació de guetos i promoure la convivència en un marc de respecte i solidaritat. L'Església, seguint el missatge del Papa Francesc, insta a fomentar una «cultura de la trobada», on la diversitat siga vista com una riquesa i no com una amenaça.

La integració dels menors immigrants ha de ser vista com un procés bidireccional

La protecció dels menors immigrants és un deure no només moral sinó també legal, conforme a les normatives nacionals i internacionals. Aquests xiquets i adolescents, moltes vegades sols o separats de les seues famílies, poden córrer riscos significatius com l'explotació, l'abús i la tracta. Les institucions han de posar en marxa mesures efectives per a garantir la seua seguretat física i emocional. Això inclou la provisió de servicis bàsics com salut, educació i assistència psicològica, adaptats a les seues necessitats particulars.

La promoció del desenvolupament personal dels menors immigrants passa inexorablement per l'accés a una educació de qualitat. L'escolarització no només facilita l'adquisició de coneixements, sinó que també és un mitjà crucial per a la integració social. Els centres educatius han d'estar preparats per a atendre la diversitat cultural i lingüística, i oferir suport específic per a aquells que ho necessiten. A més, és fonamental fomentar activitats extracurriculars que permeten a aquests joves desenvolupar els seus talents i habilitats, promovent la seua autoestima i sentit de pertinença.

La integració dels menors immigrants ha de ser vista com un procés bidireccional, on tant els nouvinguts com la societat d'acolliment s'enriquisquen mútuament. Les polítiques públiques han de promoure la participació activa d'aquests joves en la vida comunitària, oferint oportunitats perquè s'involucren en activitats socials, culturals i esportives. És crucial combatre la discriminació i els prejuís que puguen sorgir, promovent una convivència basada en el respecte i la igualtat d'oportunitats.

L'acolliment, protecció, promoció i integració dels menors immigrants és una responsabilitat compartida que transcendeix fronteres i competències administratives. Requereix la cooperació entre els diferents nivells de l'administració pública, organitzacions de la societat civil i la ciutadania en general. La recent declaració dels bisbes espanyols destaca la necessitat d'una solidaritat interterritorial, que garantisca una distribució equitativa dels recursos i responsabilitats. Com a societat no podem ni devem donar l'esquena a aquests menors.

Salvament Marítim rescata en Gran Canària a un bebé nounat en la seua pastera / EFE

És crucial combatre la discriminació i els prejuís que puguen sorgir, amb respecte i igualtat

L'Església, i especialment Càritas, té un paper fonamental en aquest procés, no només com a guia espiritual sinó també com a agent actiu en la promoció de la justícia social. Les parròquies i comunitats cristianes estan cridades a ser espais d'acolliment i suport, que oferisquen servicis directes i advoquen per polítiques públiques inclusives. L'exemple de la Sagrada Família, refugiada i migrant, és un recordatori constant de la importància d'obrir els nostres cors i llars als necessitats.

Respondre al desafiament de la migració infantil i juvenil amb humanitat i compassió és un imperatiu moral per a la nostra societat. No podem oblidar que cada menor immigrant és un ésser humà amb somnis, esperances i un potencial immens per desenvolupar. La manera en què responguem a les seues necessitats i aspiracions definirà no només el seu futur, sinó també el caràcter de la nostra pròpia societat. És hora d'actuar amb valentia i generositat, amb la creació d'un món més just i fratern per a tots.