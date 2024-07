Agendes de 45 pacients aquest estiu en els centres de salut amb la meitat de metges

Els metges d'Atenció Primària de la província d'Alacant estan atenent una mitjana de 45 pacients al dia en l'arrancada de l'estiu amb les plantilles minvades per les vacacions dels facultatius. En els centres de salut de major grandària estan de descans entorn d'un terç dels professionals titulars i en els auxiliars fins a la meitat, a l'interior però també en la costa. Aquesta càrrega de treball obliga a suspendre fins a la tardor proves com les espirometries i les de fons d'ull.

Encara que l'agenda parteix de 30 pacients, entre les Urgències que es presenten cada dia i les consultes forçades, els metges que estan treballant aquestes setmanes arriben a atendre un excés diari de quinze persones més, a més de l'atenció a pacients a domicili, molts d'ells enllitats, que a l'estiu empitjoren en descompensar-se les seues patologies. Segons el sindicat CSIF, la Comunitat Valenciana està sota mínims de metges en la zona litoral i Sanitat està desplaçant metges de centres de salut que atenen al matí consultoris de costa a les vesprades per a cobrir buits.

Agendes inflades

"La cosa òptima seria una agenda de trenta, com a molt de 35, per a poder dedicar-li a cadascun entre 7 i 10 minuts. Així i tot, s'estan fent meravelles i el nivell assistencial és increïble, fregant l'excel·lència", afirma Pablo Sanz, membre de la directiva de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (SoVaMFiC), que aglutina i vetlla pels metges de totes les categories, des de residents a sèniors o tutors.

Assenyala que a l'estiu sempre hi ha sobrecàrrega perquè al període de vacacions de la plantilla habitual, que enguany la Conselleria de Sanitat ha allargat fins a novembre, se suma que hi ha menys metges per a atendre la mateixa població i en zones costaneres amb la pressió turística afegida.

Enguany s'ha intentat pal·liar creant grups per a substituir als companys de descans allí on falten, però "la sobrecàrrega devalua l'atenció. Cada centre intenta que es note el menys possible, però no s'han pogut suplir les vacants amb els residents, que acaben al setembre. Amb aqueixos contractes se suportava l'estiu, però enguany amb el treball de les unitats docents i les societats científiques s'ha vetlat perquè els MIR de quart any seguisquen amb la seua formació per damunt de la faceta assistencial".

MIR tutoritzats

Sanz és vocal de residents en aquesta societat científica, d'aquí ve que destaque el paper que estan realitzant aquests graduats en Medicina que no acaben la seua formació fins després de l'estiu, però que estan col·laborant en els centres de salut de forma tutoritzada. L'actual promoció va començar més tard per la pandèmia i també acabarà més tard. El més habitual és que acaben al maig i puguen ser contractats com a adjunts per a cobrir vacacions i així tornarà a ser l'any vinent.

"Fa un mes, la Societat de Medicina Familiar i Comunitària SoVamFiC ja va comentar que els residents havien de continuar amb el seu procés formatiu. La tutorització està assegurada", assenyala aquest metge, que destaca l'esforç referent a societats científiques, unitats docents i tutors perquè es complisca amb aquest aspecte en les tres províncies de la Comunitat Valenciana.

"L'estiu s'ha agafat amb molta por, hi ha més gent (pel turisme) i hem de continuar donant assistència. Intentem treballar en equip perquè la gent siga assistida com es mereix" Doctor Pablo Sanz — Vocal de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària

"Ara els MIR de quart any poden estar de manera autònoma en un centre de salut, però amb un responsable en el recinte per si cal realitzar consultes o existeixen dubtes". Reconeix Sanz Navarro que "l'estiu s'ha agafat amb molta por, hi ha més gent (pel turisme) i hem de continuar donant assistència. Intentem treballar en equip perquè la gent siga assistida com es mereix". Per això, advoca per la planificació dels centres amb més sobrecàrrega.

Urgències

L'augment de la pressió assistencial en el que va d'estiu s'està deixant notar ja en les Urgències, en auge perquè hi ha més espera, tant als hospitals com en els punts d'atenció que obrin quan tanquen els consultoris. "Arriben perquè no es pot tindre cita amb el metge amb la mateixa facilitat que en altres dates. És més difícil trobar cita en la data que es vol o amb el mateix metge, però la cobertura assistencial està assegurada", insisteix.

El Sindicat Mèdic apunta que la majoria de centres de salut tenen les seues plantilles minvades amb un terç dels metges de vacacions més les baixes que es produeixen. "Si habitualment la situació era dolenta tots els estius, aquest any pitjor. Els pacients es reparteixen entre els que queden i els professionals ja estan cansats i acaba de començar", apunta la secretària provincial del col·lectiu, María José Gimeno.