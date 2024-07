Alacant demana a la Diputació una subvenció de 431.000 euros per a reforçar les ajudes a famílies vulnerables

L'Ajuntament d'Alacant ha aprovat aquesta setmana en Junta de Govern sol·licitar a la Diputació d'Alacant una subvenció de 431.151 euros per a prestacions socials per situacions extraordinàries. En concret, segons informen fonts municipals, aquestes ajudes es destinaran a atorgar ajudes a famílies vulnerables, per a garantir-los els ingressos suficients que asseguren la cobertura de les seues necessitats bàsiques. I també, per als refugiats procedents d'Ucraïna i per a reforçar el personal de Servicis Socials destinat a tramitar aquestes ajudes.

La regidora de Benestar Social, Begoña León, destaca que aquesta subvenció de la Diputació, que l'Ajuntament ja va sol·licitar i va rebre l'any passat, "suposa una important aportació econòmica que contribueix a millorar el sistema municipal de concessió d'ajudes per a les famílies en situació de vulnerabilitat i per als refugiats ucraïnesos". Per això, agraeix a la institució provincial "el seu suport als Servicis Socials dels municipis alacantins i a les famílies que més ho necessiten".

Aquesta convocatòria de subvencions de la Diputació està destinada a ajuntaments, entitats d'àmbit territorial inferior al municipi i a mancomunitats de Servicis Socials de la província, recorden les mateixes fonts. El seu objectiu és oferir prestacions socials per situacions extraordinàries, a causa de la crisi econòmica i energètica, així com per a l'acolliment a refugiats procedents d'Ucraïna.

El paquet de prestacions inclou ajudes per a l'adquisició de productes de primera necessitat, com aliments, articles de neteja i higiene, roba, medicaments, bolquers i material fungible escolar. Així mateix, es bonifiquen el lloguer de la vivenda habitual i els subministraments d'aigua, electricitat, gas i altres fonts de combustibles energètics. En el cas dels refugiats ucraïnesos, es faciliten a més ajudes per a allotjament o estades temporals en hotels, pensions o albergs, així com servicis de traducció i interpretació o d'ensenyament d'espanyol.