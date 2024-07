Alacant vibra amb Espanya en la Plaça de Bous

Nervis, èxtasis, emoció. En aqueix orde. Alacant va tornar a celebrar amb Espanya. Cada racó es va impregnar de passió. La Plaça de Bous, com a punt àlgid de reunió a la ciutat, es preparava davant un partit memorable amb un ambient que va recordar a aquells anys on La Roja va dominar el món. Després, botzines a l'eixida, multitud de banderes i càntics camí a la Plaça dels Estels. L'Eurocopa ja és un fet, i els alacantins van eixir als carrers a celebrar.

La plaça va obrir les seues portes a les 19.00 hores. Milers d'aficionats esperaven a l'obertura en els voltants amb l'objectiu de poder veure la trobada de la millor manera possible, perquè la cua donava la volta a la plaça des d'una hora abans de l'inici. Es podia sentir la bogeria. L'espectacle preliminar va ser l'aparador d'allò que es viuria més tard. La música d'animació va ambientar una prèvia on ja ressonava la unflada espanyola, que a poc a poc abarrotava el lloc.

España gana la Eurocopa: Los alicantinos celebran la final de la Eurocopa / Jose Navarro

L'alineació del partit va ser presentada per l'speaker de l'esdeveniment davant milers de persones que botaven, alçaven les seues banderes i cantaven en els minuts anteriors al començament del partit. El moment de l'himne i el xiulet inicial van ser els últims moments de nerviosisme per a donar pas a la tensió.

Malgrat les taules a zero de la primera meitat i les escasses ocasions de tots dos conjunts, el públic no va decaure en els seus moments d'ànim. L'«Espanya, Espanya» ressonava en una Plaça de Bous amb vora 8.000 persones que abarrotaven tant la sorra com la part de la graderia habilitada.

Èxtasi amb els gols

Cada pilota filtrada, cada entrada, cada servici de banda a favor. Tot se celebrava, però el gol de Nico Williams va fer esclatar a les quasi huit milers de persones congregades. Entre ovacions als jugadors que substituien, ones en la tribuna i càntics diversos, va arribar el punt de Cole Palmer que emmudia a la Plaça de Bous. Al crit de «Si es pot» arribava Oyarzabal a la rematada perquè es vinguera tot a baix. Era el gol de tots. El gol que va cridar tota Espanya i que trencava el registre de decibels a Alacant. La tensió en els últims minuts era més que palpable entre l'afició espanyola que es debatia entre les llàgrimes i la pujada de tensió.

Xiulet final. Espanya era campió d'Europa i es consagra com una de les millors seleccions del planeta, novament. Els alacantins corejaven els més clàssics càntics nacionals o entonaven un dels ritmes de l'estiu; «Potra Salvaje». Després del triomf, la música en la plaça no es va detindre i es va donar al voltant d'una hora de celebració en la mateixa al compàs de «La Roja Baila» o el famós «We are the champions».

La nit no havia acabat. Milers de seguidors van marxar des de la Plaça de Bous cap a la Plaça dels Estels per a seguir amb la festa espanyola. Les goles vivien instants crítics després d'hores de sofriment, però milers d'aficionats gaudien davant una fita històrica després d'una dècada de travessia pel desert. Espanya vibra, Alacant també.