Alcaraz, després de guanyar el seu segon Wimbledon: "No, no ha sigut el meu millor partit"

"És increïble estar en la mateixa taula que Novak i altres grans campions. Jo encara no em considere un campió, no com ells, però intente continuar construint el meu camí. És un gran honor per a mi", ha advertit Carlos Alcaraz després d'encadenar el seu segon Wimbledon consecutiu superant fins i tot amb relativa comoditat a Novak Djokovic en dues hores i 27 minuts. "No ha sigut el meu millor partit", ha recalcat.

"Òbviament, no és el resultat que volia, especialment en els dos primers sets el meu nivell de tenis no va estar a l'altura", ha reconegut el tenista serbi, entregat al talent del seu rival espanyol. "Li done el mèrit a Carlos, ha jugat un increïble tenis, molt complet des del fons de la pista i amb el servici. Ho ha tingut tot hui", ha confessat Djokovic.

"Ha sigut un partit molt, molt complet. Estic molt orgullós de l'equip que tinc. Ha sigut complicat per a afrontar mentalment. Vaig començar amb molts nervis, però després he estat molt calmat, amb les idees molt clares", ha dit Alcaraz.

"Ha sigut un bon partit, però no dels millors, encara que sí que he gestionat les situacions d'una manera increïble", ha afegit el tenista murcià.

"Un gran servici"

"Començar a dalt sempre ajuda perquè se te'n van els nervis. En el primer i segon set, ell no ha jugat al nivell que sol. Ha fet errors que he aprofitat perquè així he jugat més calmat en el tercer set", ha explicat Carlos Alcaraz, qui ha dit que ha fet "un gran partit amb el servici".

Però va sostindre fins i tot en un parell d'ocasions que no era el partit perfecte. "No, no. He jugat millor altres vegades", ha reconegut Alcaraz, qui està "vivint una gran xutada d'adrenalina, són somnis que complim a poc a poc. Això és una cosa meravellosa, increïble. És un torneig que tant de bo puguem vindre durant els pròxims 15 anys", ha precisat el tenista murcià.