Ciutats, turisme i desigualtat

La fundació «Alternatives» va publicar a principis del passat mes de maig un estudi titulat VI Informe sobre la desigualtat a Espanya, en el qual s'aborda, des d'una perspectiva municipal, els nivells de benestar i de desigualtat social utilitzant indicadors que van més enllà del nivell de renda i la seua distribució com a determinant de la qualitat de vida, incloent-hi variables com la salut, l'educació, el treball i la vivenda, entre altres.

Aquest article és una aproximació a alguns dels continguts de l'informe citat, interessant per la visió que aporta de la realitat social a escala de la geografia espanyola, i perquè convé conéixer algunes de les seues conclusions que impliquen ciutats turístiques per a moderar l'entusiasme que s'ha instal·lat en la nostra terra amb la irrupció imparable del fenomen turístic. Una síntesi dels resultats de l'informe es dona a continuació:

Les Àrees Urbanes i Metropolitanes han tingut un comportament més dinàmic en termes d'ocupació i renda que la resta del territori. No obstant això, segons l'informe, els processos de creixement i distribució de la renda en aquestes zones poden adoptar diferents formes i abastos. En aquests processos influeixen factors com els canvis demogràfics, l'envelliment de la població, o la composició i distribució del capital humà. No és clar que l'augment de la renda mitjana en les àrees més riques implique menor grau de desigualtat, però sí que es detecta el creixement de l'índex de desigualtat social quan creix la població i la diferència de renda. En general, des de començaments d'aquest segle, l'augment de les diferències de renda en les grans ciutats està provocant la formació de creixents bosses de pobresa. A Alacant, la renda mitjana per persona ocupa el quart lloc per la cua en el conjunt de capitals i ciutats grans, només per davant d'Almeria, Huelva i Màlaga (dades de 2022). La desigualtat en les grans ciutats és molt superior a la resta del territori. En el mapa de la desigualtat destaquen pels alts valors d'aquest indicador el municipi de Madrid i gran part del litoral mediterrani i les illes. Les ciutats amb major benestar es troben en municipis de la província de Madrid i Barcelona. Les ciutats amb valors inferiors a la mitjana se situen a Andalusia, Canàries i la Comunitat Valenciana. Torrevella, conjuntament amb La Línea de la Concepción, Ceuta, Melilla i Algesires són les ciutats amb menor índex de benestar. No obstant això, aqueix indicador augmenta en el cas de la cornisa cantàbrica en la qual l'activitat turística comparteix aqueix espai amb una economia diversificada i un capital humà més qualificat. Només el 2,4% de les ciutats espanyoles aconsegueixen un índex de benestar alt, mentre un 1,6% d'elles es troben en un nivell molt alt.

C. Hernández Pezzi, en el seu assaig sobre el turisme urbà, conclou que el turisme per si sol no crea valor suficient per a una ciutat si aquesta no té altres fonts productives rellevants. Per contra, la ciutat aparador o exhibidora de cultura i turisme de visita, només sembla crear consum ràpid i benefici extern. Un creixement dependent amb altes taxes de baixa qualitat d'ocupació no crea factors de producció locals i està condemnat a un ús de consum massiu i producció escassa (Turisme: truc o tracte? Polítiques Públiques i urbanes per al turisme de masses Cataracta, 2018. Aquest treball exposa amb bastant detall el cas de Màlaga).

La política municipal a Alacant manca d'una guia estratègica (l'«Agenda Urbana 20-30» a la nostra ciutat és un títol sense contingut) i el fenomen turístic s'assumeix com un element sectorial i no com un objectiu substancial d'aqueixa política. Només ens queda esperar allò que aporte el nou PGOU quant al fet d'aclarir en algun sentit el futur de la ciutat. No obstant això, dels set documents que ha tret a concurs l'oficina del pla per a la informació i diagnòstic de la ciutat com a materials per a la redacció del document, cap d'ells es dirigeix a analitzar la irrupció del fenomen turístic i els seus efectes a la ciutat; però és que tampoc apareix en el conjunt d'aqueixos estudis algun dedicat al model productiu i a l'ocupació.

Les àrees municipals de govern de la ciutat haurien d'estar més dirigides a la gestió de les demandes turístiques i els seus efectes sobre el medi ambient, l'espai urbà, la vivenda i en general tot el que afecta la vida dels ciutadans, en lloc de limitar-se a impulsar els atractius turístics per a batre rècords d'afluència.