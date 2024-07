Donald Trump, ferit lleu de bala en un atemptat en un míting

La violència política ha reaparegut als Estats Units a menys de quatre mesos de les eleccions del 5 de novembre amb un aparent atemptat contra Donald Trump, expresident i candidat republicà, durant un míting que celebrava en Butler (Pennsilvània).

Trump, que en l'intent d'assassinat ha sigut aconseguit en l'orella dreta per una bala, ha sigut traslladat a un hospital pròxim per a un examen mèdic i es troba "bé". L'autor dels trets, que ha deixat una víctima mortal i dos ferits greus entre el públic assistent, tots homes adults, ha sigut abatut pel servici secret.

L'FBI ha identificat a l'agressor com Thomas Matthew Crooks, un jove de raça blanca. Aquest home de 20 anys procedia de Bethel Park (Pennsilvània), localitat situada a uns 60 quilòmetres de la fira de Butler, on va tindre lloc el míting.

La seua motivació, a l'hora d'escriure aquestes línies, no s'havia fet pública, però sí que ha transcendit que Crooks estava registrat per a votar com a republicà.

"Vaig sentir la bala esquinçant la pell"

El mateix Trump ha explicat poc més de dues hores després en un missatge en Truth Social i que s'ha enviat als seus seguidors, que ha rebut un impacte en la part superior de l'orella dreta. "Vaig saber immediatament que alguna cosa no estava bé perquè vaig sentir un so d'un brunzit i immediatament vaig sentir la bala esquinçant la pell. Hi havia molta sang així que em vaig adonar del que havia passat. DÉU BENEÏSCA els EUA!", ha escrit.

En aqueix missatge Trump va mostrar també les seues condolences a la família del mort i el seu agraïment al servici secret i a altres agents de l'orde. "És increïble que un acte així puga passar al nostre país", va dir.

Intent d'assassinat

L'intent d'assassinat, que és com s'investiga el que ha ocorregut segons fonts oficials citades per mitjans locals, ha provocat immediatament la condemna generalitzada. El president demòcrata i rival de Trump al novembre, Joe Biden, ha comparegut poc després per a dir que “no hi ha lloc per a esta mena de violència als EUA" i ha titllat el que ha succeït com a "nauseabund”. Biden ha dit que "tothom ha de condemnar-ho” i ha assegurat també: "és una de les raons per la qual hem d'unir aquest país".

L'atemptat, no obstant això, amenaça d'incendiar encara més les tensions d'un país radicalment polaritzat. En les següents hores han començat a veure's les primeres bretxes polítiques, amb alguns republicans com el senador JD Vance, un dels favorits per a ser elegit com a candidat a vicepresident per Trump, en la convenció del partit que arranca aquest dilluns a Milwaukee (Wisconsin) assenyalant a la retòrica de la campanya de Biden de "portar directament a l'intent d'assassinat" en definir a Trump com "un feixista autoritari que ha de ser frenat a qualsevol preu".

"Els fets"

Eren aproximadament les 18.13 hores i només havien passat uns minuts després de l'inici del míting quan, des del costat dret d'on estava Trump, han sonat les bales. Després de rebre l'impacte, el candidat s'ha agotzonat quasi a l'instant al costat del faristol en l'escenari i ha sigut cobert per agents del servici secret. L'han mantingut protegit abans de traslladar-lo a un dels seus cotxes blindats i d'allí a un centre mèdic de la zona.

Tal com l'evacuaven de l'escenari, Trump ha alçat el puny dient diverses vegades: "Fight, fight, fight", (baralleu). Encara que entre els assistents hi havia caos i por, també s'han sentit diversos crits de "USA, USA!"

El fill de l'expresident, Donald Trump Jr., ha compartit prompte en X una foto de l'agència AP del seu pare amb el rostre ensangonat i el puny enlaire al costat de la qual ha escrit: "Mai deixarà de lluitar per a salvar els EUA".

L'autor dels trets no estava dins del perímetre del míting sinó en la teulada d'una construcció baixa pròxima. Això explicaria que poguera tindre una arma, perquè per a accedir als mítings de Trump cal passar controls de seguretat i arcs detectors de metalls.

Des d'aqueixa "posició elevada" va disparar "múltiples tirs cap a l'escenari", segons ha explicat Anthony Guglielmi, portaveu del Servici Secret, el cos de qui els franctiradors "van neutralitzar". En el lloc es va trobar un rifle semiautomàtic d'estil AR-15.

Vídeos compartits en xarxes socials mostren que va haver-hi assistents al míting que van veure al sospitós sobre el sostre abans del tiroteig i van cridar "té una arma, té una arma!". També en declaracions a diversos mitjans hi ha testimonis que han relatat que van avisar de la seua presència a la policia.

En la roda de premsa de l'FBI han confirmat que estan estudiant aqueixes informacions. També han demanat a tots els assistents que tinguen vídeos o fotos que puguen resultar rellevants que els envien, així com qualsevol altra informació que puga ajudar en la investigació.

EFE

En aqueixa compareixença hi havia representants de l'FBI i altres forces de l'orde però no del Servici Secret, i caldrà esperar a moltes preguntes encara sense resposta sobre l'organització de la seguretat del míting.