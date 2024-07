Espanya torna al paradís

Espanya li va tirar el futbol a la cara al seu inventor i es va entronitzar per quarta vegada en una Eurocopa, registre únic. Ningú va tindre més motius per a lluir, perquè cap rival va tindre major encant que l'equip de Luis de la Fuente. Mai va haver-hi un campió més golejador, mai va haver-hi un guanyador amb set victòries consecutives, quatre d'elles davant campions mundials.

Un himne al futbol més recreatiu segellat en una nit gloriosa a Berlín per Nico Williams i Oyarzabal, golejadors per a l'eternitat. Espanya, aqueixa Espanya mancomunada i diversa en la qual no va haver-hi qui perdera el pas, va saber gestionar un partit enutjós d'entrada, enfront d'una Anglaterra hermètica. Però aquesta Roja no pateix malament d'altura i es va enlairar quan va agafar vol amb Nico, Lamine i Olmo. Sempre ben abrigallats per la resta de col·legues, fins que Palmer, en l'únic moment d'estreta anglesa, va certificar un empat invalidat per Oyarzabal. Anglaterra segueix amb una abstinència de 58 anys.

Espanya es va trobar d'inici en una habitació tancada. A aquesta Anglaterra no l'espanta assumir un paper d'equip cru, per més que això deslluïsca a jugadors com Foden, Bellingham o Kane. Gareth Southgate els prefereix com a legionaris. La Roja enfront d'un dic, amb Foden a l'arrest de Rodri, Bellingham en tasques d'intendència pel sector de Carvajal i Lamine. Per les ales, on Nico i Lamine exerceixen de ventiladors, dos ossos: Walker i Shaw com a ventoses dels extrems espanyols. Una Espanya més ombrívola del que sol ser habitual, sense manera de donar puntades al joc per les ribes, bloquejada per l'eix central per Rice i Mainoo com a pinces de Fabián i Olmo.

Els jugadors de la selecció celebren la consecució de l'Eurocopa. / EFE

El primer acte va transcórrer sense un altre avís en alguna de les àrees que una rematada final de Foden que va interceptar Unai. De Pickford, el meta anglés, només hi havia notícies pel seu recurrent joc en llarg. Lamine, inopinadament timorat després de perdre els primers assalts amb Shaw. I Nico més agitador, però amb fogueig. Nico i Lamine, Lamine i Nico, estaven per arribar. Van arribar al torneig alemany com novellers i se'n van anar amb totes les portes obertes.

Al grup de De la Fuente li faltava perspectiva davant un adversari empresonat, poc excitant però molt rigorós amb els manaments castrenses de Southgate. Una Anglaterra decidida a anul·lar-se a si mateixa amb la condició de derogar al rival. Només ho va aconseguir en el primer acte.

En la caseta, algú va donar amb la tecla en l'intermedi. I això que l'assumpte pintava malament, amb Rodri, espinada espanyola, sense continuïtat. Al relleu Zubimendi. Abans de tindre rodet el donostiarra, en un parpelleig una Espanya ja amb gosadia, la Roja més recognoscible. Un estupend servici de Carvajal va permetre a Lamine girar-se i deixar a roda al seu carceller. El blaugrana va connectar amb el seu camarada Nico, Olmo, pocavergonya, va deixar que la pilota seguira el seu curs, i el navarrés va donar una passada a un racó de la xarxa de Pickford. Primera ocasió espanyola i bingo.

Com el futbol és un estat d'ànim, en un tres i no res va tindre Olmo el 2-0, però no va afinar la rematada. Una altra Espanya, ja l'Espanya de Nico i Lamine, hui encimbellats en un futbol en el qual els extrems ja semblaven heretges. Al de l'Athletic se li'n va anar un tret des del balcó de l'àrea per un dit, com abans a Morata, valent però desajustat davant el gol. Lamine li va citar amb Pickford, però al capità li falta optimisme.

Nico Williams celebra el seu gol davant d'Inglaterra. / EFE

De sobte, tan angoixada es va veure Anglaterra que el seu tècnic va operar sense titubejos. Alhora, Kane a la cambra obscura en favor de Watkins, heroi de la semifinal davant Holanda. Això del capità anglés mereix un simposi. A uns dies dels 31 anys, un dels golejadors més prestigiosos de l'univers mai ha alçat un títol, ni amb els seus clubs ni amb la selecció. Kane, un col·leccionista d'angoixes.

Dani Olmo salva bajo palos una ocasión de InglaterRra. / EFE

Mentre l'ariet del Bayern rumiava la seua mala sort, Pickford va ser exigit per Lamine, que, com Nico i Olmo, ja eren aqueixos jugadors expansius que han llançat a la Roja. Però quedava el desplome. No va arribar i es va donar un canvi d'agulles. Anglaterra es va sostindre fins que, sense un altre remei, els seus jugadors més desequilibrants per fi van fer prevaldre el que valen, es van alliberar de les faixes del seu seleccionador. Saka, Bellingham i l'arraconat Palmer van tocar els tambors. En un desajustament espanyol, Bellingham va assistir a Palmer, que va ajustar en la xarxa d'Unai un tret sec. Un assot per a la Roja, forçada de nou a remar amb enteresa davant un adversari amb diferent ullal. Nacho va haver de substituir a Le Normand, que ranquejava poc abans que una altra vegada Pickford frustrara a Lamine. Res va poder fer davant l'estampa del 2-1. Olmo va endollar a Oyarzabal, que va descarregar la pilota cap al costat de Cucurella. El lateral li va retornar el fil i el basc va estripar a Anglaterra. A Espanya li quedava estrényer la mandíbula. I bé que ho va fer quan Unai va rebutjar una cabotada de Rice i el posterior de Guéhi el va reballar Olmo sota el travesser. Un bufit d'alleujament sentit en tota Espanya. Una Espanya de retorn al paradís del qual es va despenjar a partir de 2012. I que no figurava en els millors pronòstics. Potser hi havia qui googlejara per reconèixer alguns convocats. Hui no hi ha qui no siga capaç de recitar-los de memòria. Una altra Espanya per sempre.