El jove que va disparar a Trump va ser víctima d'assetjament i ocultava explosius a la seua casa i el seu cotxe

El jove Thomas Mathew Crooks, que aquest dissabte va atemptar contra l'expresident Donald Trump durant un míting en Butler, Pennsilvània, va ser víctima d'assetjament i havia sigut vist en un club de tir de la seua localitat, Bethel Park, segons va relatar un jove que va coincidir amb ell en l'institut.

Jason Kohler, un adolescent que aquest diumenge es va acostar al costat d'un amic al perímetre de seguretat que la policia ha muntat enfront del domicili de Crooks, va dir que el seu germà va coincidir amb Crooks en el club de tir de la ciutat, sense oferir més detalls.

Va descriure a Crooks com un xic que va patir assetjament, però va afegir que "no el coneixia molt com per a fer comentaris sobre ell", i que era algú "que anava vestit com qualsevol".

La casa de Crooks està situada en un pujol de Bethel Park, en un barri de cases baixes amb jardí, construïdes en rajola roja, típiques de classe mitjana acomodada. El moviment aquest diumenge és molt escàs, i no es veu a quasi ningú pels seus carrers.

La policia estatal de Pennsilvània ha envoltat quatre illes entorn de la casa de Crooks, on segons el diari The New York Times els investigadors han trobat un explosiu que hauria ocultat el jove Crooks a la seua casa, a més d'altres dos trobats en el seu vehicle.

També segons el rotatiu, l'arma utilitzada per Crooks, un model AR semiautomàtic, no va ser adquirida per ell, sinó pel seu pare, que la va comprar legalment, segons fonts citades per Fox News.

Encara que Crooks no era molt actiu en xarxes socials, ara comencen a aparéixer alguns posts que ell va penjar, com un vídeo on ell parla a la càmera i diu: "Em dic Thomas Mathiew Crooks, odie als republicans, odie a Trump, i endevineu que: Teniu al tipus equivocat", diu, suposadament en referència a Trump.

Fotos compartides per veïns de Crooks coincideixen amb les imatges compartides en internet d'un individu de cabells llargs i rossos, que algunes fonts no verificades diuen que es tracta de l'atacant.

Segons els investigadors de la Policia de l'Estatal de Pennsilvània, l'home es va enfilar a una teulada d'un edifici pròxim al míting que celebrava Trump en Butler i va realitzar diversos trets.

Un d'ells va aconseguir a Trump en l'orella dreta i el va ferir lleument. El president va ser evacuat pocs segons després mentre el rodejaven agents del Servici Secret i amb sang en la cara.

En el tiroteig va morir un assistent al míting i dues persones van resultar ferides de gravetat.