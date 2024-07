“Mamis” que concilien gràcies a la formació digital

El dia que Sandra Añón, 'mami digital', va saber que havia fet el que era correcte, va ser quan el seu fill de dotze anys, Carlos, li va dir que estava "feliç per poder dormir i no sentir el so de la màquina de cosir tota l'estona”.

Igual que Sandra, altres dones com Ana Sobrino relaten amb emoció com ha canviat la seua vida des que han decidit emprendre i unir-se a la comunitat de Mamis Digitals. “Jo ara puc ser una mare present”, destaca Ana, que té dos fills de dos i quatre anys als quals poc podia veure amb l'horari de la seua anterior ocupació, un laboratori on treballava de demà, vesprada o nit sense distinció. Per a ella aquesta bolcada ha suposat un avanç cap a la seua felicitat.

Tornar a treballar després de ser mare és un dels grans reptes als quals s'enfronta la dona hui dia. Un estudi recent de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses sobre l'ocupació i la maternitat revela que set de cada deu dones amb tres o més fills admeten que això ha sigut un inconvenient per a l'accés laboral.

Es parla en femení perquè continua sent un problema que concerneix més a aquest gènere. Segons demostra un estudi del CIS (Centre d'Investigacions Sociològiques) publicat al gener d'enguany, les dones dediquen set hores de mitjana al dia a tindre cura dels seus fills, la qual cosa els deixa menys d'una hora per a elles mateixes.

Ana Sobrino “Ahora puedo ser una madre presente

“Des de xicoteta tenia molt clar que jo volia ser una mare present” conta en les seues xarxes Billie Sastre, una de les fundadores de Mamis Digitals, no obstant això, veia la conciliació “com una utopia”. Són molts els sacrificis que cal fer per a compatibilitzar horaris laborals amb la cura dels xiquets. Davant aquesta situació, algunes mares opten per solucions a mig fer com les excedències o la reducció de jornada, amb el perjuí econòmic que comporta.

Dades arreplegades per l'Associació Jo No Renuncie del club de Malasmadres adverteixen que una de cada dues dones ha patit pèrdua salarial en convertir-se en mare. La motivació d'ajudar-les va ser el que va portar a Billie a iniciar aquest projecte i fer “realitat aqueix somni que tenia de xiqueta”.

L'associació Commes Montiel connecta a les empreses que vulguen buscar una assistent virtual amb aquestes professionals. L'objectiu de la fundació és facilitar la contractació flexible de mares candidates, totes elles preseleccionades amb la formació adequada, certificades en un programa avalat per l'IQS (Institut Químic de Sarrià), informa Franc Carreras, cofundador de Mamis Digitals. “És tan fàcil com contactar amb ells i ens ho remeten a nosaltres, si encaixem en el perfil li enviem les nostres propostes de treball personal i és la mateixa empresa la que decideix allò que més li convinga”, comenta Ana Blanco, una de les usuàries que creu que la clau de l'èxit està a especialitzar-se en un sector. “Tindre molt clar qui vols que siga el teu client”, destaca.

Ana Blanco Mami Digital que trabaja desde su casa

Ella treballa per a l'àmbit sanitari perquè és el que millor coneix i realitza la labor d'atenció al client i preparació d'informes. Admet créixer a poc a poc, però de manera constant i el que ressalta del treball virtual és la quantitat de contactes que està fent.

Professions virtuals

Franc Carreras i Billie Sastre van iniciar aquest projecte en 2016 i actualment hi ha més de 5.000 mares digitals en actiu a Espanya. Totes elles han sigut formades pel programa Mamis Digitals, que els seus fundadors defineixen com la solució a la conciliació entre la vida familiar i laboral.

Aquesta associació les instrueix en diferents branques del terreny virtual. Entre elles ofereixen classes de copywritter, per a ajudar les empreses a vendre més utilitzant l'escriptura persuasiva, project manager, per a crear i controlar projectes i equips, o community manager que les forma en gestió de xarxes socials. També hi ha buit per a professions relacionades amb el comerç, com ho són media buyer, dedicada a la producció d'anuncis per a xarxes socials i ecommerce manager, experts en vendes a través d'amazon.

Franc Contreras- Cofundador de Mamis Digitales “Buscamos facilitar la contratación flexible de madres profesionales”

La majoria de dones estan preparades en diferents àmbits com és el cas de Sandra, que a més d'un treball administratiu, fa edició de vídeo i gestió de xarxes socials.

Es tracta d'una formació completament virtual que promet crear professionals competents sense necessitat de tindre coneixements previs. “Amb la nostra metodologia aprendràs des de zero tot el que necessites per a crear el teu propi treball” és un dels missatges que obrin el seu web. A més esta enfocada a diferents perfils, “aprendre una professió nova no té edat” és una altra de les seues frases destacades.

En la comunitat també hi ha papis, encara que és un número molt menor, i dones que encara no són mares, però busquen preparar-se per al futur.

Després de la seua formació han de donar-se d'alta com a autònoms i començar un procés de retrospecció de clients.

Van conéixer aquest programa a través d'internet o del boca a boca, i després de molt de temps pensant-ho van decidir fer el pas. “Necessitava trobar alguna cosa que em permetera estar a casa” comenta Ana Blanco, que és una “mami” diferent, ja que no té fills, però cuida de la seua mare dependent de 95 anys.

Una situació crítica en la gestió del temps és el que porta a la majoria de dones a emprendre en aquest projecte. “És com un teletreball on tu gestiones l'horari segons et vinga bé”, explica Sandra, que lidera una família monoparental i necessita compaginar la seua ocupació amb les activitats del seu fill. Ella sempre va ser autònoma, abans es dedicava a la costura, treball que, ressalta, és la seua passió, però li consumia massa temps. “No podia portar al meu fill a extraescolars, ni al parc, em vaig adonar que no volia seguir així, havia de pensar en ell” reflexiona Sandra que admet continuar brodant.

Es va unir a Mamis Digitals fa dos anys i des d'ací el seu projecte ha anat creixent. “Ara com ara em dona per a viure” afirma en preguntar-li per la seua economia. Ella treballa per a diferents empreses i professionals, amb alguns de forma continuada en el temps i altres puntualment, creu que aconseguir clients no hauria de ser difícil a causa de “l'ampli ventall” al qual es dirigeix el seu treball.

La fundació ofereix una formació virtual de tres mesos, després treballaran com a autònomes

No obstant això, admet que encara hi ha molt d'estigma en la societat sobre l'assistència virtual. “Alguns creuen que els done més treball que el que els lleve”, admet la professional. Un dels seus clients des de fa set mesos desmenteix aquesta frase, creu que gràcies a ella pot dedicar-se millor al seu treball, la fusteria, i estalviar-se problemes d'estrés i burocràcia que “no són el seu terreny”.

A Ana Blanco, per contra, sí que li està sent difícil trobar clients que encaixen en el seu perfil, ella vol ser assessora virtual especialitzada en el primer sector. Des de xicoteta està en contacte amb el medi rural, coneix de primera mà els problemes que tenen per a treballar en el camp i portar la burocràcia, per la qual cosa busca poder ajudar-los. No obstant això, conta que encara són molts els qui no entenen com funciona.

A Ana Sobrino li han preguntat més d'una vegada si era Siri o Alexa i la van prejutjar en haver deixat un treball estable per aquest, però ella veu projecció de futur i diu que el més important per a iniciar-se és comptar amb suport. L'associació és, a més, una comunitat que empara i anima a tots els seus integrants.