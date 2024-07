Mor un senderista de 68 anys en patir un infart al Castell de la Granadella de Xàbia

Un senderista de 68 anys ha mort aquesta vesprada quan realitzava la ruta que porta al Castell de la Granadella de Xàbia. L'home, que estava realitzant amb familiars, s'ha sentit indisposat. Semblava que es recuperava però en aqueix moment ha patit l'infart. Els seus acompanyants han avisat al 112. La mobilització ha sigut immediata. Ha acudit l'helicòpter de rescat Alpha 1 del Consorci de Bombers d'Alacant, així com dotacions per terra de bombers, Policia Local, Guàrdia Civil i un equip mèdic del SAMU i una ambulància de Suport Vital Bàsic. Els equips sanitaris no han pogut arribar al lloc, ja que és de molt complicat accés.

A l'excursionista se li han realitzat maniobres de reanimació cardiopulmonar, però ja no s'ha aconseguit recuperar-li el pols. Ha mort.

Senda amb trams complicats

La ruta que porta des de la cala de la Granadella a la fortificació en ruïnes és bastant feta fallida. Presenta alguns trams de dificultat en els quals cal agarrar-se a una cadena que està presa a la roca. La senda trau el cap al penya-segat.