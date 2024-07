Visca Espanya

Havien de ser ells. Nico Williams i Lamine Yamal ens van alçar amb un gol de pura qualitat, elèctric. Semblava fet, però va arribar el gol dels anglesos. I els dubtes, la suor freda. De sobte, ens vam adonar que érem millors, que mereixíem aquest títol. I vam anar per ell. De la Fuente va encertar, una altra vegada, amb els canvis. Va entrar Oyarzabal per Morata i va fer un gol que no oblidarem. Un emblema de la Reial Societat va fer el segon i una estrela de l'Athletic Club, el primer. Que bonic. Un triomf celebrat en tota Espanya. Sense distincions. És l'equip de tots, l'equip que ens emociona, l'equip que no oblidarem. Però és bo tirar la vista arrere. Entrem en l'Eurocopa amb massa dubtes. Ningú, excepte segurament el mateix equip, confiava que aquest grup de jugadors arribaria tan lluny i, sobretot, amb tanta solvència. Se'ns acumulaven les polèmiques. El ‘cas Brahim’, descartat per De la Fuente; l'adeu per la porta de darrere de Sergio Ramos, exclòs per l'edat; la convocatòria de Nacho a última hora malgrat el seu nivell en el campió de Lliga i Champions… És cert que la victòria en la Nations League ens col·locava en el grup d'aspirants, però sempre per darrere d'Alemanya, França, Portugal o Anglaterra. Però el creixement d'aquesta selecció amb el pas dels partits ha sigut emocionant, quasi no donàvem crèdit. L'inici davant Croàcia ens va donar ales, Itàlia no ens va veure, vam ser capaces d'eliminar a l'amfitrió i França encara busca explicacions a la seua inferioritat manifesta malgrat l'equip tremend que té. Res és casualitat, per descomptat. Tot té un per què i el triomf d'Espanya en esta Eurocopa té molts ‘culpables’.

Noms propis

De la Fuente i el seu cos tècnic han fet coses lògiques, sense invents, sense excessives pretensions, aplicant el sentit comú. Rodri, quin torneig el seu, ha jugat en el seu lloc, i a dalt s'han deslligat dos xavals anomenats Lamine Yamal i Nico Williams, el present i el futur de la nostra selecció. Tots dos han revolucionat a Europa pel seu futbol i per la seua complicitat. Són com dos germans, sempre de broma, vivint la competició amb la meravellosa inconsciència de l'edat. No oblidem el torneig de Carvajal, que firma una de les seues millors temporades, o de Nacho, sempre impecable (grans minuts al costat d'un Laporte que ha tapat boques). I què em dieu d'Olmo i el seu meravellós gol per a sentenciar a França o el que va salvar a última hora en la Final? O l'incansable Cucurella, una icona d'aquesta Eurocopa per la seua brega. No em vull oblidar de Morata, del nostre capità. Lluitador, company i solidari. Un exemple. Són alguns dels culpables que ens hàgem enganxat de nou a la selecció, que tota Espanya, de nord a sud i d'est a oest, faça costat a l'equip nacional. Però el principal culpable ha sigut Luis de la Fuente. Ell ha construït una família, una combinació perfecta de joves i veterans. Un vestuari, en definitiva, sa, competitiu i alegre. L'hem criticat, som 40 milions de seleccionadors, però ara toca aplaudir-lo. Pocs creien en ell quan Rubiales el va nomenar i ha demostrat ser el seleccionador ideal. Ha guanyat l'Eurocopa. Ara, a pel Mundial.