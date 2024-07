Yolanda Díaz anuncia un acord entre PSOE i Sumar per a derogar la Llei Mordassa

Sumar ha acordat amb el PSOE reprendre la "derogació" de la llei de seguretat ciutadana, comunament coneguda com a llei mordassa, segons ha anunciat la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz. Una mesura inclosa en el programa de la coalició i que en la passada legislatura es va frustrar pel rebuig d'ERC i EH Bildu, perquè no acceptaren els socialistes les seues propostes per a prohibir l'ús de pilotes de goma o les devolucions en calent d'immigrants. És per això que els socis d'investidura han rebut aquest acord amb unes certes reserves per la falta de garanties per a desbloquejar les negociacions en el punt en el qual van encallar. "Mentre no se solucionen els temes bloquejats", expliquen fonts parlamentàries, no avançarà.

En declaracions als mitjans a Brussel·les, Díaz ha assegurat que aquest acord s'inclourà en el pla de regeneració democràtica, "i també una llei que impedirà que els qui vulneren els codis deontològics en l'exercici del periodisme seran privats de subvencions i finançament públic", segons arreplega EFE. El president del Govern, Pedro Sánchez, presentarà el pla aquest dimecres al Congrés, amb un primer paquet centrat en els mitjans de comunicació, principalment per a aplicar el reglament europeu sobre la llibertat en els mitjans de comunicació. Per a això està previst reformar la llei de publicitat institucional i les del dret a l'honor i la rectificació.

Des de Sumar, com ja va avançar El Periódico d'Espanya, van pressionant dins de la coalició per a accelerar la derogació de la llei mordassa. Una prioritat per a l'espai de Yolanda Díaz, en tractar-se d'una revindicació històrica de l'esquerra, amb la qual, a més, busquen marcar perfil polític. De fet, va ser un dels assumptes que van portar a la taula de seguiment de la coalició amb el PSOE.