Alliberen a Benidorm a quatre dones a les quals una xarxa d'explotació sexual va enganyar amb ofertes de treball per a model

Quatre dones alliberades a Benidorm i set detinguts per una xarxa d'explotació sexual. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada, presumptament, al tràfic de dones i la seua explotació sexual en pisos prostíbul de Múrcia i Benidorm.

Les víctimes, en la seua majoria d'origen colombià, eren captades amb falses ofertes de treball per a treballar com a models a Espanya, encara que acabaven sent prostituïdes les 24 hores del dia set dies a la setmana.

Així, s'ha aconseguit l'alliberament de quatre víctimes a Benidorm, sent capturades tres persones en aquesta mateixa ciutat i altres quatre a Múrcia, entre les quals es troben els dos líders de l'organització, un dels quals ha ingressat a la presó provisional.

La investigació policial, que ha conclòs amb el desmantellament d'aquesta organització, va tindre el seu origen en una trucada realitzada al telèfon 091 de la Policia Nacional que alertava de la situació d'una dona que es trobava reclosa en un pis de la ciutat de Múrcia on era obligada a prostituir-se. Les nombroses perquisicions iniciades a partir d'aqueix moment, van permetre als agents detectar en la capital murciana la presència d'aquest grup criminal especialitzat en el tràfic de dones i en la seua explotació sexual.

Dones vulnerables

L'entramat es nodria de dones vulnerables, en la seua majoria d'origen colombià, que travessaven situacions personals i econòmiques molt compromeses al seu país d'origen. Aprofitant-se d'aqueixa vulnerabilitat, els explotadors captaven a les dones amb falses ofertes d'ocupació per a treballar com a model a Espanya o, en altres casos, amb propostes per a exercir la prostitució en condicions molt avantatjoses que finalment no es complien.

L'organització s'encarregava de proporcionar a les dones tot el que necessitaven per a viatjar fins al nostre país, des dels bitllets d'avió fins a les instruccions necessàries per a realitzar amb èxit l'encreuament de la frontera. A la seua arribada eren arreplegades i traslladades fins a algun dels pisos prostíbul que controlava l'entramat, on eren allotjades i forçades a exercir la prostitució fins a saldar el deute contret.

Condicions abusives

Les dones havien d'estar disponibles les 24 hores del dia tots els dies de la setmana i eren obligades a consumir drogues i a realitzar servicis sense usar preservatiu. A més estaven sotmeses a un ferri control a través de càmeres de videovigilància i si desitjaven eixir al carrer, havien de fer-ho acompanyades i amb autorització prèvia dels explotadors.

L'organització criminal estava liderada i dirigida per una parella que s'erigien com els màxims responsables de les diferents activitats del grup, des de la captació de víctimes i el finançament de viatges, fins a la compra dels immobles i la imposició de les condicions d'explotació.

Sota les seues ordes existia un grup de col·laboradors que s'encarregaven de dur a terme altres tasques específiques i necessàries per al bon funcionament de l'entramat, com la “mami” encarregada del control dels prostíbuls o el conductor que traslladava a les dones d'un pis a un altre.

Al llarg de la investigació, els agents també han pogut constatar que el grup criminal es dedicava a la venda als seus clients de diverses substàncies estupefaents —cocaïna, “tusi” i marihuana— així com de medicaments per a la disfunció erèctil.

Durant l'operació policial s'ha dut a terme el registre de quatre domicilis i la inspecció de dos prostíbuls a Múrcia i Benidorm, en els quals s'han intervingut 7.970 euros en efectiu, 2,4 grams de “tusi”, dos turismes i una motocicleta, diversos dispositius electrònics i nombrosa documentació rellevant per a la investigació.

Col·laboració ciutadana

Aquesta operació s'emmarca dins del Pla de la Policia Nacional contra el Tràfic d'Éssers humans amb finalitats d'Explotació Sexual. La Policia Nacional compta amb la línia telefònica 900 10 50 90 i el correu trata@policia.es per a facilitar la col·laboració ciutadana i la denúncia, anònima i confidencial d'aquesta mena de delictes, i no queda reflectida la trucada en la factura telefònica.