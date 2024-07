Benidorm concedeix 45.000 euros a les escoles de música i educands de les bandes locals

La Junta de Govern Local (JGL) de Benidorm ha aprovat aquest dilluns la resolució definitiva de les ajudes a les escoles de música i educands, per les quals cadascuna de les bandes locals rebrà 15.000 euros, aconseguint així els 45.000.

El regidor de Cultura, Jaime Jesús Pérez, ha informat que "la del curs 2023/2024 és fins a la data la convocatòria en la qual més diners s'han concedit, en haver aconseguit les tres entitats musicals de Benidorm l'import màxim subvencionable".

Pérez ha recordat que "aquestes ajudes es van llançar en 2016 per a contribuir a finançar les despeses pròpies de les entitats musicals de la ciutat, en atenció i reconeixement a la importància del treball de promoció de la cultura que realitzen en assumir l'educació i formació d'una part de les noves generacions de músics locals".

Fet i fet, entre les tres entitats sumen més de 750 alumnes, part dels quals "s'inicien en la música a edats molt primerenques gràcies a les escoles de la Unió Musical, la Societat Musical l'Illa i la Societat Musical La Nova".

Aquests números, ha agregat, "evidencien que Benidorm té una àmplia pedrera de músics per a continuar mantenint i fins i tot impulsant encara més l'estreta relació que ha existit des de fa moltes dècades entre la música i la ciutat".

En aquest punt, l'edil ha incidit en el fet que aquestes escoles de música i educands s'afegeixen a l'oferta musical reglada de Benidorm, la que s'imparteix en el Conservatori Municipal de Música 'José Pérez Barceló'; i ha agregat que molts alumnes compatibilitzen aquesta formació també amb la seua activitat en les mateixes bandes.

Com en totes les convocatòries prèvies, l'import de l'ajuda que rep cada entitat "és definit per una sèrie de criteris objectius plasmats en les bases, com puguen ser el nombre d'alumnes educands, la plantilla de la mateixa banda i el còmput anual de despeses vinculades a l'escola".

Una vegada més, el regidor de Cultura ha destacat que "les societats musicals de Benidorm són un pilar fonamental en la promoció i difusió de la cultura de la ciutat". Així mateix, ha valorat "la seua implicació i predisposició a participar en els actes culturals, festius i institucionals que se celebren al llarg de l'any", i la seua "cada vegada major aposta per impulsar iniciatives pròpies, de vegades de mans d'altres col·lectius culturals, socials o festers de Benidorm, generant així contactes que contribueixen a fer ciutat".