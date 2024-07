El bisbe d'Oriola-Alacant defén el dret a sotmetre's a "teràpies psicològiques de reversió de l'homosexualitat"

El bisbe d'Oriola-Alacant, José Ignacio Munilla, s'ha pronunciat sobre la denúncia de les teràpies de reconversió sexual impartides en el Centre d'Orientació Familiar (COF) de la diòcesi de València en les quals haurien participat més de 350 persones; una informació que s'ha donat a conéixer després de la denúncia de cinc persones víctimes de F.M. que va impartir exercicis similars en un col·legi concertat d'Alaquàs, que va comptar en exclusiva Levante-EMV (periòdic del grup d'INFORMACIÓN). El sacerdot ha defés el dret de les persones a sotmetre's lliurement "a una teràpia psicològica de reversió de la seua homosexualitat". Ho ha fet en el seu programa "Sext continent" de Ràdio Maria, en el qual ha acusat el col·lectiu LGTBIQ+ de "llibertarisme" per defendre el dret a la llibertat, però només en un sentit, en el qual el col·lectiu "propugna".

Munilla ha equiparat el dret de les persones a canviar de sexe —hormonar-se i sotmetre's a cirurgies— amb el de les teràpies de conversió. "Quin sentit té?, Existeix una prohibició més flagrant?", ha assegurat, alhora que critica que es perseguisca "legalment" les persones que "amb llibertat" decidisquen sotmetre's a una teràpia psicològica per a revertir la seua homosexualitat. Més enllà del fet que la llei ho prohibeix, els primers cinc alumnes a denunciar el cas no han explicat que li demanaren ajuda a F.M., és a dir, que no va haver-hi una demanda lliure, sinó una imposició per part del seu professor.

"Acompanyament espiritual"

Al llarg del programa radiofònic, Munilla ha volgut defendre a F.M., ja que aquest no realitza teràpies de conversió. "Això és fals", ha afirmat. Llavors, de què es tracta? Segons el sacerdot, són un "acompanyament espiritual i psicològic" a persones sol·licitants d'ajuda a la religió. De fet, ha reconegut haver realitzat acompanyaments similars a persones que "tenen dificultats per a viure en castedat" i que viuen amb la temptació "d'una sexualitat compulsiva" provocada per les seues "inclinacions homosexuals". I ha afegit: "Són persones amb ferides que s'han dirigit a nosaltres per no estar d'acord amb la visió LGTBIQ+, que equipara els impulsos homosexuals als heterosexuals".

Un altre dels punts comentats pel bisbe d'Oriola i Alacant ha sigut l'impacte que aquestes teràpies poden tindre en les persones homosexuals. Segons ell, "la ciència ha demostrat que no està provat que aquests exercicis provoquen un mal psicològic". I cita un estudi de "Religió i llibertat", una entitat que té publicats diversos documents en defensa d'aquesta mena de teràpies prohibides a Espanya. "Defenc la llibertat de la ciència", ha conclòs Munilla.

En contra de les afirmacions de Munilla, un dels alumnes denunciants del col·legi d'Alaquàs va assegurar a aquest periòdic que les teràpies impartides per F.M. van tindre com a conseqüència que tardara "anys a poder eixir de l'armari i sentir-me a gust amb la meua vida". I afegia: "Impedir esborrar aqueix record és el principal objectiu del professor que em va provocar el trauma als 11 anys, edat a la qual ell intervé en els seus alumnes ‘desviats’".