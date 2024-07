Troben a una parella morta amb trets d'escopeta a Alacant

Un home ha matat presumptament a la seua dona i després s'ha llevat la vida aquest diumenge en una vivenda del carrer Virgen del Socorro número 50, a Alacant. Tot apunta al fet que es tracta d'un nou cas de violència masclista i posterior suïcidi del presumpte autor dels fets, no obstant això, continuen amb les gestions d'investigació pertinents per al total esclariment dels fets.

La Policia Nacional va accedir a la vivenda a les 23.00 hores després de rebre l'avís d'un familiar dels morts, ja que aquests no li agafaven el telèfon. En entrar en el domicili, els agents van trobar a la parella sense vida amb trets d'escopeta, encara que es desconeix quant de temps portaven morts. Es tracta d'un home espanyol de 33 anys i una dona russa de 36.

No hi havia denúncies prèvies en la parella per maltractaments i tampoc constava en el sistema VioGen.

Al lloc dels fets es van desplaçar agents de Policia Judicial i Policia Científica, que van ser els qui van realitzar la corresponent Inspecció Ocular Tècnic Policial i posterior alçament dels cadàvers al costat de Comissió Judicial. Els cossos van ser traslladats a l'Institut de Medicina Legal per a la seua posterior autòpsia. A més, una ambulància va atendre diverses persones en el lloc.

El grup d'homicidis de la Policia Nacional investiga les causes del presumpte crim masclista. Si es confirma aquest nou cas, juntament amb el de Bunyol (València), el nombre de dones assassinades a la Comunitat Valenciana ascendiria a cinc, sumant-se al que es va registrar al febrer a l'Alfàs del Pi, un altre al juny a Benaguasil i el més recent a Villena. Aquest cap de setmana ha sigut especialment tràgic, amb quatre dones que han perdut presumptament la vida a les mans de les seues parelles: dues a Catalunya, una a Madrid i una altra a Bunyol, on un home d'uns 50 anys va matar a la seua parella, una dona de 31 anys.