Més enllà de la denúncia: per què no s'aconsegueixen evitar els assassinats per violència masclista?

Juliana, de 32 anys, a Bunyol (València); Manuela, de 30 anys, a Sabadell (Barcelona); Sara Abigail, de 29 anys, a Madrid; una dona de 76 anys —de la qual es desconeix el nom— a Salou (Tarragona); i Margarita, de 36 anys a Alacant han sigut assassinades aquest cap de setmana en tot just 48 hores. Dues d'elles havien denunciat al seu presumpte agressor, la resta no.

En poc més de dues setmanes a Espanya s'han comés 13 crims per violència de gènere. Són deu homes els que han assassinat a 11 dones, un xiquet i una xiqueta, des del passat 29 de juny i fins a aquest diumenge. Què està fallant? Per a començar, el més obvi: que hi ha els qui continuen maltractant i assassinant a les seues parelles o exparelles. Per a seguir, segons els experts consultats, que l'assassinat masclista és el cim a una història de violència, que s'expressa de múltiples formes, i que pot durar fins a dècades sense que ningú haja sigut capaç d'actuar per a evitar que continue.

Després de l'últim Comité de Crisi, els titulars d'Igualtat i d'Interior van reconéixer que podien existir falles en el sistema. "El model no és infal·lible, però salva moltes vides”, va emfatitzar Fernando Grande-Marlaska. L'exemple és el d'Amal, una de les víctimes assassinades al juny que, malgrat estar estar dins del Sistema VioGén, i al fet que sobre la seua exparella Mahdí pesava una condemna per violència masclista, la va assassinar al costat dels seus dos fills. Ell estava a punt d'entrar en la presó. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha assegurat aquest dilluns que estan en contacte amb Interior i Justícia per a millorar la coordinació. Per a això, buscarà "la complicitat dels agents socials i econòmics" perquè "tota la societat sencera ha d'aïllar als assassins".

Les complicacions per a denunciar

El missatge que envia el Govern és que cal denunciar. Segons un estudi de 2019 de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere realitzat per la Fundació Igual a Igual, les víctimes de violència masclista tarden 8,8 anys de mitjana a expressar la seua situació, ja siga en els servicis de suport i assessorament jurídic, ja siga interposant denúncia contra el seu agressor. Entre els motius de la tardança ocupa un lloc destacat "la por a la reacció de l'agressor" (50%), mentre el 45% creien que podien resoldre el problema soles i el 36% "no es reconeixien com a víctimes". Un 32% va assegurar sentir-se culpable i responsable de la situació, i un 29% va dir sentir pena per l'agressor.

En dues dècades s'han multiplicat per 10 les denúncies per violència de gènere tramitades en els jutjats: si en 2004 se situaven entorn de les 20.000 anuals, en 2023 va haver-hi un total de 199.282. No obstant això, com insisteix qui fora delegat del Govern per a la Violència de Gènere, Miguel Lorente, aconseguir ampliar el percentatge de dones que prenen aqueixes decisions és complicat per diverses raons.

Una d'elles és que moltes víctimes se senten ara més empoderades per a dir "ja n'hi ha prou". En els últims anys, un terç de les dones assassinades per violència de gènere havien anunciat la seua intenció de separar-se, la qual cosa incrementa exponencialment el risc que succeïsca el terrible final. Una altra qüestió és l'efecte 'passe a l'acció' que senten alguns agressors en veure altres assassinats consumats. També reconeix que no es detecten a les dones maltractades a temps, el cent per cent de les quals estan ateses per Atenció Primària amb simptomatologia canviant, una cosa que vol solucionar prompte Igualtat, que vol implicar sanitat i els servicis socials en el sistema.

Però, mentrestant, estan "dient a les víctimes que han de denunciar. I elles de vegades responen que el que volen és que les deixen de maltractar, no que els seus marits, o els pares dels seus fills, vagen a la presó", explica l'expert. Tampoc és fàcil amb els afins. Recorda haver tingut xics en la seua consulta com a metge forense on les seues mares els deien que el que havien de fer era retirar la denúncia contra els seus pares; que a elles també les havien maltractades, però havien sigut felices. Uns altres temen fer alguna cosa que les mateixes dones no volen que facen per elles, la qual cosa les pot aïllar més, malgrat la importància que és que l'entorn ajude a frenar la situació.

Perquè moltes tenen dependència emocional o baixa autoestima, entre altres conseqüències que deixen les relacions de violència de gènere. La víctima de Bunyol, per exemple, havia rebutjat en el jutjat mesures de protecció, així que no li les van posar, malgrat que tot s'explique amb la seua condició.

També són importants les circumstàncies personals, com la falta de recursos (el 64% depenien econòmicament del seu agressor quan es va iniciar el maltractament, i el 44% quan van demanar ajuda), l'edat (reaccionen abans les dones de menys de 35 anys, i més tard les majors de 65), la maternitat o no (denuncien abans les que no tenen fills) o el nivell de formació (tarden menys les dones amb estudis universitaris).

Falten recursos econòmics

Anna Bella, fundadora de la fundació amb el seu mateix nom, també reconeix la dificultat que té denunciar sent maltractada i recorda que, a Espanya, menys del 2% de les denúncies interposades són de persones pròximes. A més, no totes porten aparellada una protecció eficaç. "El protocol zero —que consisteix en una guia d'actuació policial perquè els agents sàpien com actuar davant casos de violència de gènere en els quals no existeixen denúncies— falla", lamenta.

"Falla tot això i també la coordinació entre els diferents sistemes, així com pressupostos per a dotar de més mesures de protecció al 22% de les quals denuncien. Encara que moltes no ho facen, almenys aquestes dones haurien d'estar protegides", prossegueix. Recorda el cas d'una dona que viu en un mas d'un poble de Màlaga. Després de caminar una bona estona, quan va arribar a denunciar no estava la Guàrdia Civil. Li van dir que esperara uns dies.

"Si algú amenaçara a la mare d'un dels jugadors de la Selecció posarien als GEOS, però a les dones no. Un agent té assignat de mitjana entre 50 o 100 víctimes, depenent del lloc on estiga. Pot haver-hi qualsevol error humà", relata. Perquè encara que el sistema VioGén funcione com un algorisme, que assigna el risc que té la víctima, abans ha de passar per una entrevista. El grau de protecció es valora en funció del relat a partir d'aqueixes preguntes, i d'una sèrie de paràmetres com els episodis violents, el perfil de l'agressor o si hi ha menors a càrrec.

Però la baixa autopercepció del risc de les víctimes i la càrrega de treball dels professionals, que se solen cenyir a un qüestionari bastant rígid, poden fer que les mesures de protecció que se li assigne no siguen les que realment li correspondrien per la seua situació, com ja ha ocorregut en diverses ocasions. I, per a això, es necessiten més professionals i més formació. Renega, així mateix, d'alguns dispositius de control per estar obsolets.

"Totes les dones que estan en el VioGén es troben amenaçades pels seus marits, però no es pren de debò. Pot ser perquè som dones anònimes", lamenta Anna Bella, que recorda el cas d'una jutgessa que, malgrat haver interposat 20 denúncies contra el seu agressor, aquest, fa només dues setmanes, encara no havia entrat a la presó.

Un problema estructural

A tot això se suma el fet que el problema és estructural i hi ha noves generacions que l'arrosseguen. Hi ha violència que es continua tolerant. Els percentatges de joves que s'alineen amb postures negacionistes, minimitzadores o banalitzadores de la violència de gènere s'han anat incrementant considerablement en els últims anys.

L'últim Baròmetre Joventut i Gènere 2023, elaborat pel Centre Reina Sofia de Fad Joventut i finançat per la delegació del Govern contra la Violència de Gènere del Ministeri d'Igualtat, arreplegava més suports a sentències com que la violència de gènere "encara que està malament, sempre ha existit, és inevitable", "és una cosa habitual en el si d'una parella" o "si és de poca intensitat, no és un problema" que en anys anteriors, arribant a duplicar-se i fins i tot a triplicar-se el nombre de persones joves que les sostenen.