Educació invertirà 31 milions per a finalitzar la construcció de quatre centres d'educació especial

La Conselleria d'Educació ha anunciat el desbloqueig de tres col·legis públics d'educació especial a la província amb 24 milions d'euros. Es tracta d'El Somni, d'Alacant; el Raquel Payà de Dénia i el Gargasindi de Calp, centres que fa anys, fins i tot dècades, que esperen unes instal·lacions dignes per a atendre alumnat amb discapacitat.

Amb les modificacions pressupostàries, la construcció o reposició amb ampliació de la parcel·la i la demolició dels edificis existents, el pressupost del CEE Públic Gargasindi de Calp ascendirà a 7.820.842,82 euros; la nova construcció del CEE Públic Comarcal Raquel Payà de Dénia ascendirà a 8.261.654,85 euros i la construcció del CEE Públic El Somni d'Alacant per un import de 8.056.471,56 euros.

El que es desconeix ara com ara són els terminis, mentre que en el cas de la gestió, la Direcció General d'Infraestructures Educatives assumirà a partir d'ara la gestió de les actuacions per a la construcció de centres d'educació especial, així com de la rehabilitació, adequació, condicionament o ampliació dels ja existents. D'aquesta manera, segons el departament dirigit per José Antonio Rovira, s'ha fet una anàlisi de l'estat en el qual es troben els 29 centres d'educació especial de la Comunitat Valenciana, a través del qual s'ha determinat la necessitat imminent d'actuacions que donen resposta a les necessitats reals de l'alumnat d'aquests centres.

L'Administració autonòmica ha informat que està elaborant un Pla Estratègic d'Infraestructures, dins del qual s'engloba un pla d'actuació concret per a la millora, adequació i modernització de les instal·lacions d'aquesta mena de centres a la Comunitat Valenciana, a través de la col·laboració entre la Direcció General d'Infraestructures Educatives i la Direcció General d'Innovació i Inclusió Educativa.

«Tot això repercutirà en millores en aules, espais comuns, àrees de teràpia i l'accessibilitat, la qual cosa garantirà que totes les instal·lacions siguen aptes per a persones amb diversitat funcional a través de solucions arquitectòniques específiques que faciliten la integració i el seu desenvolupament», va afirmar el director general d'Infraestructures Educatives, José María Larena.

Llarga espera

La construcció o renovació dels tres centres va ser aprovada pel Govern del Botànic que va incloure les infraestructures en el seu Pla Edificant i en els tres casos la tardança a veure la llum ha acabat disparant els costos per l'encariment dels materials de construcció i de la mà d'obra.

L'obra d'El Somni porta delegada des de l'any 2020 a l'Ajuntament d'Alacant. Va ser a la fi de l'any passat quan la junta de govern local va aprovar el projecte, però donada la tardança a traure'l a flotació va ser necessària una revisió de preus que durant mesos també ha estat bloquejada per part de l'Administració local.

En el cas de Calp, l'Ajuntament ha vingut denunciant la «paralització» del seu centre d'educació especial perquè el Consell havia de modificar la delegació de competències per l'augment del pressupost. La seua alcaldessa Ana Sala va assegurar que licitaria el projecte amb la vista posada a tindre el centre acabat aquest mandat. El nou col·legi Raquel Payà de Dénia, també porta estancat des d'anunciar-se per primera vegada el Pla Edificant. En 2019 es va pressupostar el centre amb 5,6 milions i costarà quasi tres més.

la nova construcció del CEE Públic Alberto Tortajada d'Algemesí a 6.724.904,10 euros;

Actuacions en CEE del Pla Edificant

En el cas d'aquelles actuacions delegades als ajuntaments a través del Pla Edificant, i per a les quals encara no s'haja iniciat el procés d'obres, la conselleria ha assegurat que estudiarà la possibilitat que la Direcció General d'Infraestructures Educatives també assumisca la gestió relativa a Centres d'Educació Especial.

Un exemple que ha posat l'Administració autonòmica, és el CEE Comarcal Carmen Picó d'Alzira que requereix la seua reposició en un solar diferent per a albergar un perfil escolar de 120 llocs i 18 unitats, amb un pressupost estimat de més de 10 milions d'euros. Aquesta actuació es troba en Fase Prèvia del Programa Edificant, en procés de revisió, ja que la memòria presentada per l'Ajuntament requereix una modificació important quant al disseny estructural inicial.

Així mateix, s'ha proposat una modificació del pressupost amb un increment de més del 8% per al CEE Albanta de Sagunt amb l'objectiu de poder finalitzar les obres de millores essencials en la seguretat estructural del centre. D'aquesta manera, el cost total per a escometre les millores d'aquest centre suposa una inversió total d'1.017.823,02 euros

"El Consell, en la seua sensibilització i compromís amb la millora de les instal·lacions dels Centres d'Educació Especial, s'ha marcat l'objectiu de proporcionar un entorn adequat, segur, adaptat i inclusiu en el procés d'aprenentatge i desenvolupament de tot l'alumnat amb necessitats educatives especials de la nostra Comunitat", ha conclòs Educació.