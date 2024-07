Educació denuncia a Fiscalia al docent investigat per teràpies de conversió sexual a València

Conselleria d'Educació ha denunciat a Fiscalia el cas del professor d'Alaquàs denunciat per sotmetre a teràpies de conversió a cinc dels seus estudiants durant almenys una dècada. El departament de Campanar assegura que la investigació "ha d'abastar tant els fets denunciats fa set anys com les possibles continuacions fins a l'actualitat".

Així, el Ministeri Públic es fa ressò de la investigació de Levante-EMV, del mateix grup que INFORMACIÓN, publicada aquest diumenge i investigarà els fets esdevinguts en el centre Madre Josefa Campos d'Alaquàs. El mateix centre escolar també ha remés els fets a la Fiscalia i ha obert un expedient disciplinari al professor.

L'Arquebisbat també va assegurar aquest dilluns que obrirà una investigació al Centre d'Orientació Familiar (COF) Mater Misericoridae de València, que dirigeix aquest docent i pel qual han passat 350 persones en deu anys i el conseller dels quals és Juan Andrés Talens, director del Secretariat per a la Defensa de la Vida de l'Arquebisbat. La diòcesi assegura que mai han rebut cap queixa per teràpies de conversió en aqueix centre.

L'Arquebisbat de València ha assenyalat en l'escrit que "davant les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació, assenyala que no ha arribat cap queixa de persones que hagen sigut ateses en el Centre d'Orientació Familiar (COF)". A més, matisa que el Centre d'Orientació familiar "no és un organisme oficial de la Diòcesi. És una associació pública de fidels, que té els seus propis estatuts. Encara que aquest tipus d'associacions tenen un consiliari, aquest no té potestat executiva. La seua missió és acompanyar-los espiritualment en la pastoral familiar".

Teràpies il·legals

Les teràpies de conversió sexual són il·legals a la Comunitat Valenciana des de l'any 2018 i la llei arreplega multes de 60.001 fins a 120.000 euros, que contemplen a més sancions accessòries com la prohibició d'accedir a qualsevol mena d'ajuda pública de la Generalitat per un període de tres a cinc anys, la inhabilitació temporal de la persona o fins i tot el tancament o suspensió temporal del servici o instal·lació fins a cinc anys.

A tu t'agraden els xics?

Aquest diumenge Levante-EMV va publicar els testimoniatges de cinc exalumnes del centre concertat religiós Madre Josefa Campos, d'Alaquàs, que van denunciar al seu professor davant inspecció educativa per sotmetre'ls a teràpies de conversió sexual durant anys.

Els joves narren com aquest docent realitzava preguntes sobre la seua sexualitat als seus alumnes, sempre tot sol i en llocs poc transitats del centre escolar. Un dels testimoniatges, que és molt recent, explica com el professor va arribar a oferir-li pastilles per a "curar l'homosexualitat".

Els testimoniatges —que prefereixen mantindre's anònims— narren com el docent els va provocar una repressió sexual i personal que es va estendre durant tota la seua adolescència. El docent triava als seus alumnes en primer de l'ESO per a realitzar aquestes teràpies: "Tenia 11 anys i no sabia demanar ajuda. Sentia vergonya de la meua sexualitat i vaig acabar odiant-me a mi mateix", narra Hugo, un dels joves.

"Tenia malsons tots els dies durant una època". "Em tremolaven les cames quan anava pels corredors només per la por de creuar-me'l". "Em vaig tancar en l'armari i no li vaig contar res a ningú, em vaig començar a preguntar què havia fet jo malament...". "Va ser molt traumàtic", expliquen les víctimes. Els testimoniatges d'estudiants arreplegats per aquest diari es remunten des de casos molt recents a uns altres que tenen quasi una dècada.

Mater Misericordiae

El professor denunciat per les teràpies també tenia un centre, anomenat Mater Misericordiae, on ha tractat a 350 persones a València durant deu anys. Es tracta d'un Centre d'Orientació Familiar (COF) lligat a l'arquebisbat de València, i el conseller del qual és Juan Andrés Talens, director del Secretariat per a la Defensa de la Vida de l'Arquebisbat.

El docent tractava de convéncer els estudiants que captava que visitaren aquest centre en València. L'entitat es defineix com "un hospital de campanya que acull i acompanya els sofriments de moltes persones". El centre té un equip de 15 professionals (tots ells voluntaris).

El professor denunciat promociona l'itinerari d'una agrupació de fe vinculada a l'Església catòlica (encara que no reconeguda oficialment) anomenada “És Possible l'Esperança” (EPE). Aquesta organització predica obertament amb les teràpies de reconversió i afirma que es pot “curar l'homosexualitat” segons denúncia l'advocat Saúl Castro, autor del llibre “Ni enfermos ni pecadores: la violencia silenciada de las terapias de conversión en España”.