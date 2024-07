Elda veu «inadmissible» el tancament del Centre de Dia de Salut Mental

Rebuig total del consistori elder al tancament del Centre de Dia de Salut Mental de l'Hospital d'Elda. La notícia la va avançar aquest diari fa uns dies, el centre va deixar de prestar el servici el passat 1 de juliol per la falta de personal, segons van denunciar usuaris i van confirmar des d'UGT.

La regidora de Sanitat d'Elda, Lorena Pedrero, ha exigit a la Generalitat que recupere el servici que atenia actualment a 12 persones: «És inadmissible que els servicis sanitaris públics de la nostra ciutat continuen patint els efectes de les retallades i de la falta de previsió de la Conselleria de Sanitat. A la falta d'especialistes a l'Hospital d'Elda, com dermatòlegs o anestesistes, cal sumar ara l'absència de professionals en salut mental que ha deixat sense atenció a nombrosos pacients des de fa ja dues setmanes».

La regidora de Salut ha destacat que «des de l'arribada del PP al Consell, el sistema sanitari que va impulsar i va reforçar el govern del Botànic s'està veient greument afectat per la política de retallades que s'han fet extensibles a altres àrees de gestió autonòmica, com els Servicis Socials i l'Educació».

La responsable de l'àrea ha demanat a la Conselleria de Sanitat que «cobrisca les vacants per a reprendre un servici que fa anys que està en funcionament i que presta una atenció imprescindible a pacients amb malalties mentals. No deixa de ser trist que en aquests moments s'estiguen duent a terme obres d'ampliació del Centre de Dia, que, per cert, va aprovar l'anterior Consell, al mateix temps que no hi ha personal per a mantindre l'atenció».

Usuaris

Usuaris del servici van explicar que la raó no són les vacacions estivals, sinó que la psiquiatra del centre de dia va marxar a mitjan juny per a ocupar una plaça a Elx, la qual cosa ha provocat que l'1 de juliol es tancara el servici, sense donar alternatives ni termini per a la seua reobertura. I es dona la circumstància que Sanitat està escometent unes obres per valor d'1,5 milions que permetran, entre altres coses, millorar aquest servici ara clausurat, en ampliar les instal·lacions perquè la seua capacitat passe de 12 a 20 usuaris.

Aquest centre de dia es va posar en marxa en 2013 i des d'UGT van explicar que la informació de què disposen és que el tancament es deu a l'estiu, ja que l'hospital ha clausurat algunes plantes i servicis per a poder cobrir vacacions perquè falta personal, «una cosa que passa tots els anys». El problema radica en el fet que en la bossa no hi ha infermeres suficients ni metges, han agregat des d'aquest sindicat.

Però usuaris d'aquest servici assenyalaven que la raó ha sigut la marxa de la psiquiatra, que formava part d'un equip de quatre persones juntament amb un psicòleg, un terapeuta ocupacional i una infermera. Aquesta especialista va marxar a mitjan juny, i van ser avisats que l'1 de juliol ja no funcionaria, «sense donar-nos cap alternativa ni acabar la teràpia», ha lamentat un dels afectats.

Aquest jove revelava que «el servici funcionava molt bé, era excel·lent, amb tallers, cites individuals... i quan s'acaba al cap de tres mesos la teràpia, et posen en contacte amb una xarxa que et continua ajudant. Però el nostre grup s'ha desfet abans d'hora i ens han dit que la raó és que ha marxat la psiquiatra i no hi ha ningú que la substituïsca».

Aquest servici solia parar un parell de setmanes a l'estiu, segons relaten diversos afectats, per les vacacions del personal, però enguany ha cessat l'1 de juliol, i es desconeix quant durarà el tancament.