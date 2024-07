Igualtat buscarà millorar la coordinació i implicar els agents econòmics en la lluita contra els assassinats masclistes

La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, i el seu equip han guardat aquest matí un minut de silenci en homenatge a les víctimes de la violència masclista. En aquest acte, Redó ha indicat que el Govern està treballant per a millorar la "coordinació" amb tots els agents implicats i, atés que convé la implicació de tota la societat per a acabar amb un problema estructural, es buscarà la "complicitat" d'agents socials i econòmics.

El minut de silenci ha sigut convocat després d'un cap de setmana "negre", en paraules de la ministra. Des de divendres passat, han sigut assassinades cinc dones, presumptament a les mans de les seues parelles o exparelles, encara que en el moment de l'homenatge un dels casos seguia en investigació per a determinar si es tracta d'un crim de violència de gènere o d'un homicidi d'una altra naturalesa.

El cap de setmana tràgic ve precedit de la concatenació d'assassinats que es va produir del 28 al 29 de juny, on en tot just 24 hores, va haver-hi sis crims masclistes. Van morir tres dones, dos xiquets i una mare, a les mans de tres agressors. Davant aquest inici de l'estiu tan complicat, Redó ha assegurat que el Govern està "intentant posar tots els mitjans" per a acabar amb el "principal problema de drets humans".

Per a això, Redó ha reconegut que cal millorar la "coordinació" amb tots els actors implicats, un assumpte en el qual ja s'està treballant. La ministra ha indicat que està treballant amb altres ministeris, amb les comunitats autònomes i es buscarà la "complicitat" dels agents socials i econòmics perquè és necessari que "tota la societat aïlle als assassins".

Així mateix, s'ha posat en marxa una campanya institucional destinada a conscienciar al voltant de les víctimes sobre la necessitat de denunciar. A més, s'està treballant amb tots els partits polítics, excepte Vox, per a renovar el pacte d'Estat amb noves mesures de prevenció, detecció i protecció tant de dones com dels seus fills.

Referent a això, Redó ha instat el PP que, a més de trencar amb Vox en les comunitats autònomes, "trenque i revertisca les polítiques masclistes i negacionistes" impulsades per la ultradreta en les administracions territorials.