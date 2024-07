Immigració, xiquets i ètica

Més que nàusees donen tristesa, com deia Aute. Vergonya com a éssers humans hem de sentir tots, de tots dos costats del tauler, veient com es juga a la política amb xiquets, que ho són, sense famílies, sense pàtria, sense recursos, sense present i sense futur. Abandonats moltes vegades pels seus pares que no poden ni tan sols alimentar-los, condemnats a la fam, a vagar per la vida sense esperança que aquesta els oferisca allò que és indispensable per a passar-la amb un mínim de dignitat, expulsats o no arreplegats pels seus països. Acostumats moltes vegades des del seu naixement a trobar recer i manteniment en qualsevol forma per instint de supervivència.

No tot és política o no ha de ser-ho. Hi ha coses que donen raó de ser a aquella i aquestes són les que eviten que la política es reduïsca a pura ambició.

Els menors estrangers no acompanyats (xiquets) mereixen el tracte que li devem a tot menor, que es garanteix per lleis nacionals i internacionals que la setmana passada exposava Manuel Desantes de manera exhaustiva i que obliguen a tots. Enfront de la falta de sentiments elementals, de respecte a la llei quan aquesta ordena el que la misèria moral nega, ha d'imposar-se la legalitat a la vacuïtat ètica. Enfront d'ideologies, polítiques i religioses, expressament negades pels actes dels seus seguidors, és la llei la que ha de prevaldre. Cadascú és amo d'exhibir les seues pròpies contradiccions, les seues aparences i falses conviccions, el seu menyspreu al proïsme, fins i tot al desnonat sense recursos i sense edat per a aconseguir-se el manteniment, l'educació, un sostre, estima que li devem al germà. Però davant l'absència de pudor, davant l'estultícia, l'anteposició d'arguments buits d'ànima que poden solucionar-se amb mitjans, hui molt escassos, només cap el rebuig més absolut. No es pot ser catòlic mostrant indiferència o repudi al desnonat i qui crega el contrari, erra.

Cert és que no tenim una política d'immigració, com succeeix en tota Europa una vegada les fronteres cauen al compàs del coneixement pels pobres que existeix un món millor que ha viscut durant segles a la seua costa. I cert és que es juga amb la vida dels qui han deixat les seues llars, les seues famílies i els seus ancestres per a ocupar ací els treballs pitjor pagats, els que no volem els qui només per l'atzar del naixement pensem que gaudim de drets superiors; no n'hi ha prou amb el fet que ells oferisquen caritat mentre els culpem de mals que la nostra pròpia societat engendra. Política interessada, estratègies davant una societat educada en la confrontació per sembradors de l'odi, la indiferència cap a l'altre, la falta de respecte al germà, el còmput d'èxits basats en el sofriment d'éssers humans, incloent-hi menors als quals aprendre en valencià, per exemple, els resulta com menys una burla. Invertir en coses molt inferiors a l'home en si mateix considerat és una ofensa a la condició humana.

Aquesta setmana Vox ha presentat unes credencials que només des de la tàctica es poden entendre, l'ambició pel poder, la visió d'una societat fragmentada dividida entre pàries i subjectes amb drets per naixement. Darrere, només hi ha això i el còmput amarg d'un país confrontat que s'alinea amb els qui embenen fum i assenyalen enemics, en aquest cas xiquets desemparats que són identificats com a delinqüents i als quals s'utilitza com a vulgar mercaderia per a la compra de vots que només poden prestar-los els qui manquen de conviccions i venen públicament els seus odis i pors. Vots marcats per una decisió que, a més d'il·legal, és moralment repudiable si es valora des dels drets humans i la dignitat. Dos-cents menors no justifiquen racionalment un colp tan exprés, darrere del qual només hi ha estratègia asseguda en el fred de l'ànima buida.

Enfront d'aquest acte exprés d'absència de valors essencials, d'ús de menors per a fins espuris, s'alçaran amb seguretat els uns i els altres buscant un benefici immediat mesurat en termes de rendibilitat política. El respecte al feble tindrà un significat que retratarà la societat que hem construït. Només des d'aquesta perspectiva s'entén que, hui Vox i abans i demà uns altres, s'atrevisquen a tindre comportaments tan repudiables. Tot val i és usat si s'aconsegueix allò que es persegueix. I ningú és capaç d'imposar límits insuperables, comuns, inherents a la condició humana, no merament definitoris d'una opció sola aparentment ideològica. L'humanisme, gènesi de la nostra civilització ancorada en els valors judeocristians, té suficients elements per a conformar aqueixos límits i aqueixes regles que regisquen la convivència.

La immigració és un drama que ha de ser afrontat des d'aqueixes bases ètiques i la formació en valors, assentar-se en elles. No tot és economia i no tot és rendibilitat política quan ambdues xoquen amb l'essència de l'ésser humà. Un pacte sobre immigració és necessari, encara que siga per a impedir que els sembradors de l'odi campen pels seus respectes i per a ensenyar als molts patriotes que la gran pàtria és el món, que Déu no és espanyol i de dretes, que tots els éssers humans som germans perquè venim del mateix pare, que estem condemnats a perir i estem només de pas, que no som millors que els que res tenen, que l'esforç d'aquests és molt superior hui al que se'ns exigeix en la societat subvencionada que rebutgem davant la més mínima ajuda dirigida als realment necessitats. Que tenen dret a la salut, a l'educació, al respecte. I que l'Estat ha d'invertir en el que és l'element identificador d'una societat que proclama la igualtat i la fraternitat, anteposant aquests objectius a uns altres més particulars i minoritaris.

Assega's i establisquen les bases de la convivència en un món que ja no serà el d'abans i que només pot tindre com a base la igualtat i la fraternitat.