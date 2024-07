El jutge envia a presó a l'assassí masclista de València, que segueix ingressat en l'UCI

El jutge d'Instrucció número 3 de Requena ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança, segons ha informat el TSJCV, per a Raúl Ariel D., de 51 anys, l'home que el dissabte passat va matar a ganivetades a la seua parella, Juliana Denise Vinuesa, de 31 anys, en el xalet de la urbanització Ventamina (Bunyol) en el qual estaven vivint junts, huit mesos després que la jove el denunciara per maltractament i amenaces de mort, sense que ningú dictara una orde de protecció sobre la víctima.

El jutge ha celebrat la compareixença de presó en absència de l'acusat, que roman ingressat en estat greu en l'UCI de l'Hospital General a conseqüència de les lesions patides quan va envestir frontalment un cotxe patrulla de la Guàrdia Civil de Trànsit que el venia perseguint per l'autovia A3. Tal com va publicar Levante-EMV, del grup Prensa Ibérica, l'assassí confés de Juliana Denise va cridar a la seua exmuller, amb la qual té una filla i que també l'havia denunciat per maltractaments un any abans, en 2022, per a dir-li que havia matat a la seua actual parella. La telefonada la va realitzar a les 7.21 minuts del dissabte, després de la qual cosa va fugir de Bunyol. Agents de la Guàrdia Civil el van perseguir fins a València. En veure's acorralat, va fer un gir brusc en l'avinguda del Cid i va fer un canvi de sentit, però pels carrils d'entrada a la ciutat. Això és, contra direcció. A tota velocitat va envestir el primer cotxe de la Guàrdia Civil de Trànsit, ocasionant greus lesions a un dels agents i una fuetada cervical a l'altre.

Mentrestant, altres agents trobaven el cos sense vida de la jove, cosit a punyalades a la seua casa.

El TSJCV ha informat que la compareixença s'ha realitzat en presència de l'advocat del detingut i de la Fiscalia, i que de moment únicament s'ha resolt la seua situació processal en relació amb l'acusació d'assassinat.