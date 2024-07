Margarita va ser colpejada abans de ser assassinada d'un tir al cap per la seua parella a Alacant

Ningú va escoltar una disputa ni els trets al migdia del passat diumenge, almenys dos amb un interval d'una hora de diferència aproximadament, i la majoria de veïns i comerciants del carrer Virgen del Socorro a Alacant s'han sorprés aquest dilluns en conéixer que Tomás R.P., de 33 anys, presumptament va assassinar amb una escopeta a la seua parella, Margarita V., de 36 anys, i després es va llevar la vida. «Era un client molt normal i molt educat», ha comentat una comerciant, qui ha precisat a continuació que, després de conéixer els fets que han ocorregut, «s'ha vist que no era tan normal, encara que fins a aqueix extrem no el veia capaç».

Tomás, que mantenia una relació amb Margarita des de feia temps —diversos anys, segons alguns veïns—, era molt conegut en el barri del Raval Roig, on residia amb la seua parella en un àtic d'un immoble construït pel seu pare, segons veïns de tota la vida d'aquesta zona d'Alacant. Va ser la seua mare, que viu en la mateixa planta que el seu fill, la que va donar la veu d'alarma a la Policia en sospitar que havia ocorregut una cosa dolenta i mentre s'estava celebrant l'Eurocopa guanyada per Espanya, al voltant de les onze de la nit, es descobria el que s'ha considerat com un nou crim masclista ocorregut en un tràgic cap de setmana amb cinc mortes per violència de gènere.

El primer examen del cadàver de Margarita, una dona russa originària de Sibèria, va revelar que, a més d'un tret al cap que va posar fi a la seua vida, presentava altres lesions, per la qual cosa la Policia Nacional, que no tenia denúncies prèvies per maltractaments de la víctima, baralla que ella podria haver sigut colpejada abans de ser assassinada en el sòl del dormitori, on els agents van trobar el seu cos.

La Policia va accedir a la vivenda a través de la terrassa de la casa de la mare del presumpte assassí masclista, contigua a la del seu fill. Una vegada dins, els investigadors van trobar els dos cadàvers. L'aire condicionat de la vivenda estava encés i el cos de Tomás va ser trobat en el sofà d'un xicotet saló contigu a un dormitori, on van trobar el cadàver de Margarita tendit en el sòl.

Tomás presentava un tret al cap i al costat d'ell hi havia una escopeta de caça, arma que presumiblement va heretar del seu pare i va utilitzar per a llevar-se la vida després de matar a Margarita.

Inspecció

En l'escena del crim, a més d'agents de Seguretat Ciutadana que van acudir inicialment després de la crida, es van personar especialistes del Grup de Delinqüència Violenta de la Policia Judicial i de la Policia Científica, així com la comissió judicial. D'acord amb la primera inspecció del cadàver de Margarita, el cos presentava altres lesions, alguna d'elles en la cara, que indicaven que la víctima podia haver patit una agressió física prèvia al tret mortal. No obstant això, no es va detectar a la casa un desorde que evidenciara una baralla prèvia i serà l'autòpsia la que confirme si va ser colpejada abans del tret.

La forense de guàrdia que va acudir a l'alçament dels cadàvers poc després de les onze de la nit va calcular que la dona portava morta aproximadament deu hores i l'home una menys, segons fonts pròximes al cas.

D'altra banda, la Policia Nacional va trobar en la vivenda tres cartutxos d'escopeta percudits, malgrat que aparentment tant ella com ell presenten un sol impacte d'arma de foc al cap.

Veïns de l'immoble han indicat aquest dilluns que Tomás R. gestionava lloguers turístics en l'immoble, ja que el seu pare va ser qui va construir aquest edifici al carrer Virgen del Socorro número 50 i la família és propietària de nombroses vivendes. «Tots els problemes tenen solució, però no d'aquesta manera», es lamentava una veïna.

Amb el crim de Margarita ja són onze les dones que han sigut assassinades per les seues parelles o exparelles des que va donar principi l'estiu, una d'elles a Villena. A aquests feminicidis cal sumar els crims vicaris de dos menors fills d'una víctima i l'assassinat de la mare d'una altra. Només aquest passat cap de setmana cinc dones han sigut assassinades per violència de gènere: dos a la Comunitat Valenciana, dos a Catalunya i una a Madrid.

Minuts de silenci

Les institucions han acollit concentracions de repulsa tant a Alacant com en altres punts de la província i de la resta de la Comunitat Valenciana i en elles s'ha apostat per incrementar els recursos per a combatre aquesta xacra i per la necessitat que les víctimes i els seus entorns denuncien i demanen ajuda perquè «hi ha llum a la fi de l'infern». Al minut de silenci en la Subdelegació del Govern a Alacant s'han sumat el ministre de Transports, Óscar Puente, i la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, qui va afirmar que «són massa dones mortes». «Eixim tota la ciutadania i tota la societat en el seu conjunt a demanar, a reclamar que ja n'hi ha prou. Necessitem que paren de matar a les dones pel mer fet de ser dona», va assenyalar la delegada del Govern.