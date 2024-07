Minut de silenci després dels assassinats masclistes de Bunyol i Alacant

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha presidit juntament amb el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, el minut de silenci convocat pel Govern en condemna dels últims assassinats masclistes ocorreguts en la primera quinzena de juliol. A l'espera que es confirmen els fets ocorreguts a la ciutat alacantina, les paraules de Bernabé han anat a condemnar una setmana negra.

L'acte desenvolupat en la Subdelegació del Govern a Alacant ha comptat també amb la presència del diputat nacional i president del PSPV, Alejandro Soler i de la portaveu del grup municipal socialista, Ana Barceló, entre altres. Abans del minut de silenci, Bernabé ha realitzat una declaració per a condemnar unes "xifres de dones mortes pel mer fet de ser-ho, són insuportables”. En cas de confirmar-se com a assassinats de violència de gènere els casos de Bunyol i Alacant, a la Comunitat Valenciana hauran sigut assassinades des de principi d'any 5 dones a mans de les seues parelles o exparelles.

“Són massa vegades, massa mortes. És una xifra inadmissible que no es pot acceptar com a societat i com a país”, ha manifestat. Bernabé ha indicat que “hui reclamem que ja n'hi ha prou”, juntament amb la necessitat de treballar “de manera conjunta i coordinada entre totes les administracions”. “Cal deixar de costat les confrontacions estèrils, els jocs lingüístics i qualsevol enganyifa davant el terrorisme masclista, que existeix i que cal nomenar-lo per a combatre'l”, ha assenyalat. Paral·lelament, la delegada també ha reclamat el suport de la ciutadania per a fer front a la violència masclista i, en aquest sentit, ha fet valdre “la denúncia quan observem situacions de perill. Hui tots som un punt violeta”. Finalment, la delegada ha agraït el treball fet per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE). Un total de 15.000 dones en la Comunitat Valenciana es troba dins del sistema VioGen protegides per les FCSE.

Minut de silenci celebrat a l'Ajuntament d'Alacant. / INFORMACIÓN

Els minuts de silenci també s'han celebrat en la seu de la Delegació del Govern i en les subdelegacions de València i Castelló, així com a l'Ajuntament d'Alacant, on s'han guardat tres minuts de silenci en senyal de repulsa pels últims assassinats per violència de gènere comesos el passat cap de setmana a Espanya, entre ells l'ocorregut en barri alacantí del Raval Roig. L'alcalde Luis Barcala ha encapçalat la representació municipal en la convocatòria, en la qual han participat integrants de tots els grups com a mostra de suport i solidaritat amb les famílies de les mortes. Barcala ha reiterat “el rebuig unànime pel terrible assassinat ocorregut en la nit del diumenge a la nostra ciutat i per tots els crims a Espanya d'aquesta violència intolerable durant un cap de setmana negre”.