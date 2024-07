La salut mental dels policies i les víctimes, a examen en la Universitat d'Alacant

La salut mental i el benestar psicològic en la Policia, l'estrés dels agents en intervencions policials, saber manejar-lo durant el servici, la resiliència, tècniques d'autocura i intervenció amb víctimes i autors són algunes de les qüestions clau que han reunit en la Universitat d'Alacant (UA) a mig centenar d'agents de la Policia Nacional per a afrontar els problemes als quals s'enfronten diàriament.

Aprofundir en el coneixement dels factors de risc i de protecció als quals estan sotmesos en la seua pràctica professional i que afecten el seu estat anímic és l'eix d'un curs d'estiu Rafael Altamira enfocat a la salut mental dels mateixos agents, així com a la dels nombrosos individus amb els quals tracten. Conéixer noves tècniques per a actuar en situacions de crisis, emergències o catàstrofes, així com d'intervenció psicològica breu, centrades en les víctimes i en els autors és una de les comeses d'aquesta formació que es desenvolupa fins hui.

"El peatge dels agents"

"El peatge psicològic que es paga sent agent de policia és tremend, per la qual cosa aquesta formació és imprescindible”, destaca el codirector de la iniciativa, Alfonso Liberto Muñoz, qui assegura que “la intervenció psicosocial és una de les principals ferramentes que tenim per a preservar la nostra salut mental”.

El comissari principal, Manuel Lafuente Lázaro, cap provincial de la Policia Nacional d'Alacant, i la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat, Rosario Ferrer, van inaugurar ahir de matí el curs d'estiu Rafael Altamira Salut mental i benestar psicològic en la policia, al costat de la vicedegana de la Facultat de Dret, Clara Moya, i els directors del curs Natalia Albaladejo, professora del departament de Psicologia de la Salut de la UA, i Alfonso Liberto Muñoz, del Cos Nacional de Policia (CNP).

Inauguració del curs d'estiu de la UA Salut mental i benestar psicològic en la Policia / INFORMACIÓN

Major consciència

El comissari Lafuente va destacar en la seua intervenció inaugural la fructífera col·laboració entre la UA i el CNP, una col·laboració que es va iniciar en 2008 i que ha permés impartir aquests cursos d'estiu conjunts durant 16 anys. El comissari ha subratllat la importància de la temàtica que centra el curs d'aquesta edició i ha detallat que “ara hi ha major consciència que en dècades anteriors sobre les malalties mentals i les seues conseqüències”. S'estima que els casos creixeran exponencialment d'ací a l'any 2030 i els últims informes reflecteixen que el 75% de les malalties de salut mental sorgeixen abans dels 18 anys. Davant aquesta realitat, el CNP, ha detallat el comissari, va posar en marxa el Pla de Promoció de Salut Mental i Prevenció de la Conducta Suïcida (2020) que atén tres fases: prevenció primària, detecció de l'estat psicològic i atenció i ajuda psicosocial”.

Per part de la Universitat d'Alacant, tant la vicerectora d'Estudis, Rosario Ferrer, com la vicedegana de la Facultat de Dret, Clara Moya, han recordat que, a més d'amb els cursos d'estiu, la Facultat de Dret i el CNP mantenen una estreta col·laboració bidireccional, tant en el Màster en Investigació Criminal i Ciències Forenses de la UA, com en programes de pràctiques externes. De la mateixa manera, ambdues han agraït la confiança que el CNP deposita en la UA per a rebre la seua formació i han destacat el benefici mutu.

Natalia Albadalejo, codirectora del curs, ha assegurat que busquen generar un espai de reflexió i ha desgranat els principals punts d'interés del programa formatiu, del qual ha destacat la formació pràctica "Intervenció amb víctimes i autors”.