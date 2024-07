Abocament a València: "El més natural és que l'origen siga un vaixell"

La Capitania Marítima de València maneja dues línies d'investigació per a determinar l'origen de l'abocament que ahir va tenyir de negre dos quilòmetres de litoral i va obligar a tancar tres platges de la costa sud de València. Qualsevol conclusió més tancada exigeix determinar la composició de la substància contaminant, de la qual es van prendre mostres a primera hora del matí, però el coordinador de seguretat de l'organisme adscrit al Ministeri de Transports va oferir ahir una pista quan van concloure els primers treballs de neteja efectuats per l'empresa Tragsa: "Quan succeeix una cosa així el més natural és que siga d'un vaixell, però òbviament no podem descartar altres orígens de la taca, perquè encara no coneixem la naturalesa de la substància. Una vegada la tinguem podrem encaminar una línia d'actuació", va explicar el tècnic de Capitania Marítima.

La procedència de l'abocament

La investigació es va iniciar amb diversos vaixells de Salvament Marítim i un helicòpter, així com una embarcació de Creu Roja, que van pentinar la costa sud de València a la recerca de l'únic cap solt fins al moment, la procedència de l'abocament que va acabar formant una línia fosca de dos quilòmetres de llarg i dos metres d'ample.

Fruit d'aqueixa operació es van inspeccionar dos vaixells situats en les proximitats del port, però segons ha pogut saber aquest periòdic, cap d'ells tenia cap responsabilitat en els fets. Només van poder comprovar que la taca s'havia depositat quasi íntegrament en la costa i no hi havia afectació en alta mar o en els fons marins.

Fonts de Capitania Marítima van explicar que en cas de ser un vaixell, aquest podria haver eixit del perímetre de rastreig abans de detectar-se l'abocament.

Fora de la possibilitat que haja sigut un vaixell, els treballs se centren bàsicament en l'opció de les canonades o els emissaris marins, que porten els abocats mar endins diversos quilòmetres. En aquests casos el més normal és que l'abocament siga d'aigües residuals, una cosa que ocorre amb una certa freqüència en la costa valenciana, però no es descarta un possible abocat a través de séquies que condueixen a aquests emissaris o d'un abocament directe en la canonada.

Fuel o petroli

Quant al material contaminant, els experts només han pogut certificar que es tracta d'hidrocarburs, possiblement fuel o petroli, sempre mesclat amb aigua i molt diluït. Precisament per aquest motiu és pel qual ha arribat ràpidament a la costa i s'ha repartit al llarg de dos quilòmetres de litoral. És possible, fins i tot, que en les pròximes hores s'arrossegue part d'aquest fuel, encara que siga en quantitats xicotetes, a les platges més al sud de la Garrofera, espentat pels corrents marins. Per això la dificultat a concretar quant poden durar els treballs de neteja, que van començar ahir a la vesprada i continuaran en el dia de hui, segons van comunicar fonts oficials.