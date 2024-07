Calp posa límit un altre estiu a les hamaques "buides" a les platges: aquesta és la multa per guardar lloc en primera línia

Com cada estiu, l'Ajuntament de Calp vol lluitar contra les cadires i hamaques "buides" a primera hora del matí en les places per a guardar lloc en primera línia. Així que ha tornat a recordar als usuaris de les platges que existeix una normativa, l'Ordenança Municipal d'Ús i Gestió del Litoral, que prohibeix instal·lar cadires, hamaques o ombrel·les abans de les 9.30 hores per a no dificultar la neteja de les platges. Així, els usuaris que no la complisquen s'enfronten a una retirada dels estris i sancions de 250 euros.

Aquesta mesura prohibeix l'ocupació del domini públic de manera indiscriminada i fa especial referència a l'ocupació de la platja amb elements com a cadires, hamaques i ombrel·les des de primeres hores del dia. Aquesta tendència dificulta les labors de neteja de les platges pel que l'ordenança estableix que tots els estris instal·lats a les platges abans de les 9.30 hores podran ser retirats i els propietaris denunciats.

L'ordenança també assenyala que aquelles ombrel·les, cadires o hamaques que estiguen més de tres hores sense la presència dels seus amos al llarg del dia podran ser retirades. Davant l'evidència d'instal·lació d'aquests elements sense la presència d'un responsable o titular, l'Ajuntament, a través de la Policia Local i el seu personal de neteja, podrà retirar aquests elements de la platja, procedint a traslladar-los al Depòsit Municipal.

Des de fa alguns anys l'Ajuntament rep durant l'estiu nombroses queixes sobre la reserva d'espai a la platja, ja que quan els usuaris arriben a la platja a mitjan matí es troben amb metres de platja ocupats sense que els titulars dels elements instal·lats siguen presents, segons ha explicat l'Ajuntament.

La retirada per part dels titulars dels articles depositats en la reguarda de la Policia Local es realitzarà conforme al que es disposa en l'ordenança fiscal reguladora de la Policia, bon govern i fiscalitat de la venda no sedentària.

El cas de Calp no és únic encara que sí que és dels pocs ajuntaments que, en ple estiu, ha informat que multarà per esta pràctica que es repeteix cada any. Com ja va publicar aquest periòdic, el problema és també diari i es repeteix cada any en municipis com Benidorm on cada dia es poden veure desenes de cadires i hamaques que "reserven" espai a la platja sense que estiguen els propietaris durant hores, la qual cosa també provoca queixes entre els banyistes.