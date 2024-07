Carlos Navarro, diagnosticat d'ELA, troba en el jiu-jitsu la "teràpia" per a mantindre el seu cos i la seua ment actius

Carlos Navarro va començar a tindre afonia el mes de desembre del passat any. No li va donar importància, va pensar que ja li passaria. La seua veu sonava "gangosa" de tant en tant i va decidir anar al metge. "Em deia que em prenguera alguna cosa per a la gola, a veure si em passava". No va succeir així, per la qual cosa el seu doctor li va derivar a l'otorrinolaringòleg, que li va donar cita perquè, mesos més tard, li feren una endoscòpia.

Va arribar el dia de la prova: "Em van ficar la càmera i no van veure res, però, com van entrar quasi fins a l'estómac, van trobar que tenia reflux amb molt d'àcid i em van dir que m'estava afectant les meues cordes vocals". Van passar tres mesos més fins que va poder fer-se una gastroscòpia per a valorar què li estava ocorrent al seu cos. Va cridar llavors al seu "metge de confiança". "Ja no només parlava gangós, sinó també lent, com si estiguera borratxo perdut; no era capaç de vocalitzar", explica el protagonista d'aquesta història des de la plaça del Parlament de La Rioja, a Logronyo, després d'assistir a una sessió plenària durant el Dia Mundial Contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), el 21 de juny.

El seu doctor li va indicar que allò que li passava podria tindre relació amb una afecció neuronal. Li van donar cita per a altres tres mesos més tard, però Carlos, ja desesperat, va acudir a Urgències de l'Hospital San Pedro, on el van ingressar perquè els seus símptomes "anaven a més". "Es notava que tenia alguna cosa en la veu i parlava molt a poc a poc", diu. Era maig. Recordarà aqueix mes durant tota la seua vida perquè va ser en el qual li van indicar que "probablement el que tenia era ELA". "Per a assegurar-me que la tinc, han de descartar primer totes les malalties que no ho són, per la qual cosa el meu diagnòstic encara és de 'probablement'", sosté.

Sentir aqueixes sigles quan li estaven donant la valoració el va deixar "un poc espantat". Aquest riojà va sentir per primera vegada parlar de l'ELA l'any 2014, quan es va viralitzar l'Ice Bucket Challenge, el repte del poal de gel, que van replicar milions de persones en xarxes socials, principalment en Facebook i Instagram. Aquest desafiament tenia l'objectiu de popularitzar el coneixement de l'ELA i, en aqueix moment, Carlos Navarro es va interessar per la malaltia. "Sempre em va cridar molt l'atenció. Sabia el que era, la coneixia, però abans tenia més curiositat per l'ELA que ara. En aquest moment, vull saber un poc menys, perquè em fa por llegir què és el que em passarà. He d'anar assimilant-ho", reconeix.

Ell, que ha hagut de superar altres afeccions en el passat, assegura que, "si algú poguera triar no tindre alguna cosa, sempre triaria no tindre una malaltia degenerativa, i que fora una cosa de la qual no te n'assabentes. Amb l'ELA veus com vas marcint-te". "És molt complicat d'assimilar", rasa.

Jiu-jitsu per a calmar la ment

Carlos Navarro i els seus fills eren socis durant uns anys d'un gimnàs de CrossFit de Logronyo en el qual Ciprian Bucatariu feia classes d'arts marcials. Durant la pandèmia, les va canviar per les d'animal flow, una disciplina basada en moviments sense contacte. Per al protagonista d'aquesta història "era superdivertit" acudir a aqueixes hores perquè "feia exercici amb el meu cos al ritme de la música", diu.

Va guanyar en uns mesos molta flexibilitat i va començar a "fer coses que abans no podia". Però Bucatariu i Navarro van haver de, per circumstàncies de la vida, separar els seus camins. "Vaig tindre un accident l'any passat, vaig caure d'una bastida, i ho vaig enllaçar amb la història de l'ELA". Pocs dies després d'indicar-li que probablement tenia aqueixa malaltia, va decidir anar-se'n amb la seua nóvia —"el meu bastó, el meu somriure i la meua vida", apunta— a menjar una hamburguesa.

En el restaurant, Carlos es va retrobar amb el seu antic entrenador. "Em va preguntar: 'Què et passa, mascle; què és eixa veu?'. Em va dir que volia parlar amb mi i em va proposar tornar a fer exercici; sabia que jo sempre li afirmava que volia tornar quan me'l trobava pel carrer", relata Navarro.

Carlos es va acostar a Ítaca Jiu-Jitsu, l'escola de Ciprian Bucatariu, Cipri per a tots els que entren per aqueixa porta, i es va apuntar. "Sempre posava excuses, però, ara que veig el temps d'una altra forma, ja no hi ha més 'ho deixaré per a un altre moment'. Només puc pensar en què m'abelleix fer, en allò que em fa sentir bé".

Aquest membre de l'associació Vencela Rioja diu que, des que el van diagnosticar, no ha acudit al psicòleg: "La meua teràpia la faig amb ell", sosté, al mateix temps que assenyala al seu entrenador, assegut a la seua esquerra. Bucatariu s'ha informat sobre la situació en la qual es troba el seu alumne i amic i, encara que destaca que és conscient que "no hi ha res que puga retardar o millorar la seua malaltia", ell s'esforça per ajudar-lo "anímicament, psicològicament i espiritualment, perquè el jiu-jitsu pot contribuir al fet que millore la seua experiència durant tot el procés".

"No es pot frenar l'ELA amb un exercici o un altre, però ell pot ser més feliç", incideix. La tasca mèdica li la deixa a "altres professionals, fisioterapeutes o logopedes", però ell considera que el fet que el "jiu-jitsu l'active, mentalment és molt positiu".

Defensa personal

Malgrat tractar-se d'una disciplina de defensa personal, sense armes, aquest cinturó negre de judo i de jiu-jitsu explica que la raó més important per la qual Carlos Navarro i altres companys s'uneixen a aquest esport és perquè els permet "formar part d'una comunitat, sentir-se abrigallat, fer nous amics".

Això a Carlos, afegeix, "el pot distraure un poc, traure'l de casa perquè no s'aïlle socialment. Això és molt més important que la part física, encara que si està en forma, fa exercici i mobilitat, es mantindrà dins de la situació". "Si l'estat mental de Carlos millora amb aquest esport, l'ajudarà amb la malaltia", sentència.

A Navarro els seus companys li "fiquen canya", però "és veritat que em cuiden molt". "Vull que em tracten com als altres", demana, encara que entén que, si el posen cara amunt i ell comença a "fer un soroll amb la gola, ells paren". "No saben com és això, així que es detenen, em pregunten si estic bé, si necessite aire, i jo els dic que seguisquen", diu amb un somriure.

"Em fa bé"

Ell ha deixat de pensar en el passat i també en el futur: "Ni ahir ni demà: present. Demà igual m'alce i no puc moure el braç. Només sé allò que faré hui. Quan tens grans expectatives, també tens grans decepcions. Anem pas a pas".

En aqueix camí en el qual aquest pacient valora poder tocar el sòl amb el peu dret i amb l'esquerre un dia més, ell tria què és el que vol fer: passar temps amb els seus, amb la seua nóvia, amb els seus dos fills, la seua família i els seus amics; reformar un local que es va comprar fa temps i que ara haurà de fer accessible per a "ajustar les mesures i les altures a una cadira de rodes" que previsiblement haurà d'assistir-lo abans o després; i continuar practicant aquest esport, que espera que "retarde" la seua deterioració física.

"Com menys ens movem, menys força tenim i jo tinc l'esperança de poder allargar el temps de normalitat tot el que siga possible. Heu vist a la gent que era ací, que estan amb les extremitats que molts no poden fer res. Un d'ells abans, en una hora i mitja, arreglava un cotxe; aquest matí, li ha costat aqueix temps posar-se els pantalons. I ell el que diu és que haurà tardat una hora i mitja, però no ha anat ningú a ajudar-lo i s'ha sentit útil", reflexiona.

En la seua situació pensa en què pot fer per a continuar sentint-se bé. I, ara com ara, la seua resposta no deixa lloc a dubtes: "Estar amb el meu grup de jiu-jitsu dimarts, dijous i divendres, que també aniré perquè canviaré l'horari de logopeda per a poder assistir a aqueixa classe. Em fa bé. Em donen molta vida, motivació".

Cost de l'ELA

CINN Rioja (Centre Integral de Neurorehabilitació i Neurodesenvolupament), associat a Vencela Rioja, és un altre dels refugis de gent que, com Carlos, "es queda sense veu i sense mobilitat". "Tenen un conveni amb l'associació per a ajudar als qui tenim malalties com la meua, perquè si no en la Seguretat Social estàs mort", lamenta.

D'acord amb dades extretes d'un estudi presentat en el 22é European Network for the Cure of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ENCALS 2024), els costos mitjans anuals de l'ELA al nostre país oscil·len entre els 7.556 euros, en aquells pacients en els quals la malaltia resisteix en el seu estadi inicial, en el qual està Carlos, i els 37.901 euros per als qui passen a la fase avançada.

"Tinc una sensació de buit, no es fa absolutament res", critica amb ràbia Carlos. "Diuen: 'Tens ELA. A la teua casa. Cal veure com evoluciona perquè cada cas és diferent. Et veig en un mes'". En aqueix mes, haurien d'haver-lo examinat un psicòleg, un neuròleg, un nutricionista i un pneumòleg per a fixar la seua "pauta".

El psicòleg "ni està ni se li espera". El pneumòleg "em fa bufar i em diu que tinc moc". El nutricionista el va veure. Navarro cuida la seua alimentació, no pren sucre i manté a nivells molt baixos la seua ingesta d'aliments ultraprocessats. "Em va dir que m'oblidara de tot el que prenia i que consumira un batut de proteïnes que em donaria. L'agafe i veig que l'ingredient principal és sucre. L'he deixat en la prestatgeria". Va acudir a l'associació Vencela Rioja a buscar assessorament, un far, i "el primer dia ja em van dir per on havia d'anar".

Ara com ara, l'únic remei que li han proporcionat els seus metges és "una medicina que fa que el glutamat no afecte les neurones, perquè les degenera més fàcilment". "Cada persona és un món i aquesta malaltia evoluciona de manera diferent en cadascun de nosaltres: no afecta igual ni en el mateix temps. Cal esperar", diu. Ell esperarà fent jiu-jitsu.