La crisi climàtica està allargant la duració dels dies en la Terra

Es tracta d'un canvi a priori imperceptible, però que és ací. I sobretot, es tracta d'una alteració que no sols es reflecteix en els rellotges sinó que també pot provocar desajustaments en algunes de les tecnologies clau que utilitzem en el dia a dia. Un estudi publicat aquest mateix dilluns en la revista científica 'PNAS' adverteix que l'avanç de la crisi climàtica està allargant els dies en la Terra. Al llarg del segle passat, es van afegir entre 0,3 i 1,0 mil·lisegons per any. Des del 2000 en avant, es van sumar uns 1,33 mil·lisegons més cada any. I de seguir així, els models suggereixen que cap a finals de segle es podien sumar 2,62 mil·lisegons anuals més. "Tot això pot tindre un impacte en els sistemes de cronometratge precisos com els que s'utilitzen en els sistemes de navegació per satèl·lit i les xarxes de telecomunicacions", adverteixen els autors d'aquest treball.

Al llarg del segle passat, es va afegir prop d'1 mil·lisegon per any, però des del 2000 en avant es van sumar uns 1,33 mil·lisegons més per cada volta al sol

La velocitat de rotació de la Terra no ha sigut sempre la mateixa. En les seues albors, fa més de 4.500 milions d'anys, sabem que el nostre planeta girava molt més ràpid que ara i que els dies duraven molt menys de 24 hores. Amb el pas del temps, diversos fenòmens físics i geològics han anat ajustant el rellotge fins a arribar als valors als quals estem acostumats hui dia. Així i tot, sabem que aquest fenomen està en contínua evolució. En l'últim mil·lenni, per exemple, s'ha vist que els vaivens de les marees impulsades per la Lluna han alentit a poc a poc la rotació del globus. Fins ara es creia que aquest fenomen era el que provocava una major disrupció en els rellotges. Però segons adverteix l'anàlisi publicada aquest dilluns, l'impacte del canvi climàtic seria encara major.

Però de quina manera la crisi climàtica està alterant la duració dels dies en la Terra? Doncs bé. Paren atenció perquè l'explicació té la seua molla. Segons explica un grup internacional d'investigadors, entre els quals destaquen experts del Jet Propulsion Laboratory de la NASA i l'Escola Politècnica Federal de Zuric, l'avanç de l'escalfament global està accelerant el desglaç dels pols del planeta i de les seues glaceres i això, al seu torn, està augmentant la pujada del nivell de la mar i provocant una redistribució de les masses d'aigua des de les regions polars cap a les equatorials.

Tot això hauria provocat un "aplatament" del globus terrestre pels pols i també hauria acabat desaccelerat la seua rotació. Perquè ens entenguem, aquest desplaçament de les aigües cap a l'equador del planeta estaria actuant com un patinador que estén els seus braços per a reduir la seua velocitat. D'aquí ve que els dies duren més.

A més desglaç, més temps de rotació

Els registres indiquen que aquest fenomen es va produint des de fa almenys un segle. Però segons revela aquesta última anàlisi, aquesta alteració s'ha accelerat de manera substancial des de l'any 2000 en avant. Els experts ho atribueixen, sobretot, al "desglaç sense precedents" de les capes de gel de Groenlàndia i l'Antàrtida i a la consegüent alteració dels corrents marins. D'aquí ve que el seu efecte siga cada vegada més notori. Els models indiquen que durant tot el segle passat el canvi climàtic va sumar al voltant de 65 mil·lisegons al temps de rotació terrestre. Ara, després del canvi de segle, en tan sols dues dècades tot apunta al fet que ja hauríem afegit quasi 32 mil·lisegons més. Això suposa afegir en només 24 anys quasi la meitat de 'retard' que en tots els cent anys anteriors junts.

"Aquesta variació en la duració del dia té repercussions crítiques no només en la nostra manera de mesurar el temps, sinó també en el GPS i altres tecnologies que regeixen la nostra vida moderna" Santiago Belda — Investigador

Aquest fenomen, lluny de ser una mera anècdota, podria obligar a 'reajustar' la xarxa de rellotges atòmics amb els quals es defineix 'l'hora oficial' en tot el planeta i, a més, se sincronitzen els sistemes de navegació per satèl·lit i les xarxes de telecomunicacions que utilitzem en el nostre dia a dia. "Aquesta variació en la duració del dia té repercussions crítiques no només en la nostra manera de mesurar el temps, sinó també en el GPS i altres tecnologies que regeixen la nostra vida moderna", comenta Santiago Belda, investigador distingit en el Grup de Geodèsia i Dinàmica Espacial del Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat d'Alacant, en declaracions al portal Science Media Centre España (SMC).