La decisió d'Abascal de trencar amb el PP aguditza la divisió de Vox en les Corts

L'actual grup de Vox en les Corts Valencianes no s'ha caracteritzat per la unitat en cap moment. Prova d'això va ser el relleu, en els últims dies de l'any passat, del seu portaveu, la presidenta del partit a Alacant, Ana Vega, per José María Llanos. Aquestes diferències s'han accentuat amb el pas dels mesos i apunten a visibilitzar-se encara més en les pròximes setmanes. L'últim element de fricció entre els tretze diputats amb els quals la formació d'extrema dreta compta en el Parlament autonòmic s'ha produït arran de la decisió de Santiago Abascal, confirmada dijous passat, de trencar els governs regionals que compartien amb el PP, entre ells el de la Comunitat Valenciana.

Dels tretze diputats de Vox en les Corts, cinc són per la circumscripció d'Alacant, cinc per la de València i tres per la de Castelló. La separació entre els representants alacantins, que són, al marge de Vega, Julia Llopis, José Muñoz, Miguel Pascual i María Teresa Ramírez, i els de València i Castelló és pràcticament total. Aquests diputats d'Alacant només compten amb el suport d'un dels representants valencians, per la qual cosa el repartiment és de sis per a un bàndol i set per a l'altre.

La decisió d'Abascal de trencar no ha sigut ben acceptada, especialment entre els diputats de València i Castelló. També entre els tres representants amb els quals Vox comptaven en el Consell fins dijous passat, el vicepresident Vicente Barrera i els consellers José Luis Aguirre i Elisa Núñez. Tots han mostrat, en un grau o un altre, el seu descontentament amb Abascal. Barrera ja va expressar en la reunió de la direcció nacional de Vox en la qual es va comunicar la ruptura amb el PP la seua posició contrària a Abascal. Aguirre ha sigut dels quals més ha exposat el seu enuig, sobretot pel fet que va haver de renunciar a la seua acta en les Corts per a formar part del Consell i, menys d'un any després, està fora. I Núñez va abandonar aquest dimarts el partit ultra i va deixar un encàrrec al líder nacional, amb el qual diu ara no compartir les seues polítiques en matèria d'immigració i violència contra la dona. En aquest grup també es pot incloure a la presidenta de les Corts, la castellonenca Llanos Massó, que, de moment, segueix aferrada al seu seient al capdavant del Parlament.

La ruptura d'Abascal ha aguditzat les diferències entre els dos sectors del grup de Vox en les Corts. Mentre el gruix dels diputats valencians i castellonencs estan molestos amb la ruptura, els alacantins aplaudeixen la decisió del líder nacional. Entre altres motius ho fan en considerar que el seu partit corria el risc de diluir-se entre el discurs del PP i no marcar un perfil propi. Aquesta diferència de postures posa més terra pel mig entre els diputats de Vox, avivant un conflicte que s'arrossega en el temps i que ja existia en la passada legislatura, aquella que va suposar la seua estrena en el Parlament autonòmic.

Un dels problemes de fons dins de la divisió de Vox, i que ja va eixir a la llum quan Vega va ser rebaixada a portaveu adjunta, és que la província d'Alacant ha estat vinculada a la línia marcada per Javier Ortega Smith i Iván Espinosa de los Monteros, polítics caiguts en desgràcia per a Abascal. A València i Castelló, per part seua, s'ha imposat el corrent ultracatòlic, que encapçala Jorge Buxadé, un dels homes de màxima confiança per al líder del partit. El sector ultrareligiós està representat a la Comunitat Valenciana pels presidents provincials a València i Castelló, Ignacio Gil Lázaro i Llanos Massó. Aquests moviments interns han passat factura a Alacant en els últims temps, com ho assenyalen fets com l'absència d'alacantins entre els membres que Vox tenia en el Consell (només hi havia un alt càrrec de la província, el secretari autonòmic de Justícia) o la defenestració del marit de Vega, Mario Ortolá, a l'Ajuntament d'Alacant, en el qual va passar de ser el portaveu al número dos.

La divisió entre els membres del partit d'extrema dreta, que pot apreciar-se fins i tot en el menjador de les Corts, apunta que anirà a més en els pròxims mesos, ja que, en desaparéixer Vox del Consell, el grup parlamentari està cridat a adquirir un protagonisme major que l'actual, per la qual cosa la disparitat de criteris apunta que serà més evident.