La defensa de l'Agenda Valenciana a Europa

Tot representant parlamentari ha d'implementar la línia política del seu partit, és a dir, el programa que es va presentar als electors, la qual cosa constitueix una determinada visió de l'interés general. Aquest principi és vàlid per a les Corts Valencianes, les Corts Generals, o el Parlament Europeu. Al mateix temps, diputats autonòmics, diputats i senadors, i eurodiputats, deuen també realitzar una defensa dels interessos específics dels territoris que representen, és a dir, de la circumscripció en la qual han sigut triats. Donada la importància de les competències que exerceix la UE en assumptes com el comerç internacional, la indústria, i l'agricultura, entre altres, la labor dels diputats al Parlament Europeu és crucial per a la defensa dels interessos propis d'Espanya i de la Comunitat Valenciana. De cara a la X legislatura (2024-2029) de l'Eurocambra caldria destacar una sèrie de prioritats que conformen l'Agenda Valenciana en la seua dimensió europea, i no limitada a la seua projecció nacional:

Aigua. Assegurar la suficiència d'aquest recurs vital en la Comunitat és part fonamental de l'Agenda Valenciana en la seua concepció tradicional (de reivindicació enfront de l'Estat), però fins fa poc no ha tingut una derivada europea forta. Per això és imprescindible reivindicar la incorporació del mecanisme dels transvasaments entre conques a la futura Estratègia Hídrica Europea, en fase d'elaboració, així com elements en els quals els valencians som líders, com la depuració i la dessalació, tal com vaig tindre ocasió de proposar a la Comissió Europea mitjançant carta amb data de 3 de maig de 2024. Cap també reivindicar finançament europeu per a totes aquestes línies, incloent-hi el subministrament energètic sostenible (per exemple: planta dessaladora de Torrevella), obres de canalització (un altre exemple: Albufera de València), làmines d'inundació (cas clar: Vega Baixa del Segura), sistemes d'aprofitament d'aigües torrencials, etcètera.

Agricultura. Es tracta d'un sector estratègic per a la Comunitat, estretament relacionat amb la qüestió de l'aigua. L'agricultura valenciana ofereix a Europa una oferta autòctona, abundant i variada de productes de qualitat, incloent-hi de caràcter ecològic, des dels cítrics al caqui, passant per alvocats, melons, melons d'Alger, carxofes, vi, i un llarg etcètera. A més, aquest sector és imprescindible per a fixar la població a les comarques d'interior. No obstant això, els nostres productors han de fer front a una competència deslleial per part de països tercers, pel que fa a les condicions fitosanitàries, incloent-hi l'ús de pesticides i fertilitzants que no estan permesos a la UE. És urgent revisar tots els acords comercials per a introduir una plena reciprocitat en la matèria, així com reforçar els controls duaners de manera homogènia en tota la Unió. Al mateix temps, hem de ser líders en biofertilitzants.

Pesca. La pesca valenciana ha de fer front a l'eliminació d'espècies xicotetes com la gamba roja durant les parades biològiques, i a la preponderància sobrevinguda de la tonyina, que s'ha convertit en una autèntica plaga. Fins ara, la Comissió Europea no ha donat una resposta satisfactòria a aquesta problemàtica, malgrat la pregunta escrita que vaig dirigir l'1 de febrer de 2024.

Calçat. La Comunitat Valenciana acumula el 70% de la indústria nacional del calçat, i el 65% de l'ocupació, amb especial incidència a la província d'Alacant. No obstant això, a pesar que la UE va aconseguir parar l'augment de l'aranzel dels Estats Units, les exportacions han caigut un 7,5% en 2023, i les vendes s'han reduït el 18% en el primer trimestre de 2024. Cal assegurar que les pimes es puguen beneficiar de les ajudes europees per a lligar la indústria del calçat a l'economia circular i el reciclatge de materials. A més, el requisit europeu de pagament de les factures a trenta dies és molt problemàtic per al sector, per la qual cosa caldria reclamar ajustar la norma comunitària sobre aquest tema.

Automoció. El sector de l'automòbil és fonamental a la Comunitat Valenciana, quant a models híbrids com quant a vehicle elèctric. Va ser un gran assoliment del govern de Ximo Puig aconseguir la implantació de la gigafactoria de Sagunt. Des d'Europa s'ha de fer valdre i reforçar aquesta aposta. Al mateix temps, la planta Ford d'Almussafes, amb els seus 4.800 treballadors, és un actiu industrial que no podem permetre que es perda, igual que tota la indústria auxiliar que l'assisteix. La preocupació, per tant, va més enllà del futur dels treballadors de la fàbrica. Cal garantir l'avenir de l'activitat relativa a vehicles híbrids que han d'exercir un paper en la transició cap a la fi dels motors tradicionals de combustió.

Tot això sense oblidar altres prioritats horitzontals, com continuar ressaltant políticament la importància del Corredor Mediterrani (que ja està aprovat a la UE i en fase d'implementació), la lluita contra el canvi climàtic (que ens afecta especialment en la Comunitat), o augmentar els canals legals d'immigració donada les necessitats del nostre mercat de treball.