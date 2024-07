La dona assassinada per la seua parella a València no va ser protegida malgrat dir que temia que la matara

Tots els indicadors deien que era altament probable que Ariel Raúl D., de 51 anys, amb denúncies prèvies per maltractament, matara a la seua parella vint anys més jove que ell. Amb tot i això, no es va dictar orde de protecció. Són dues de les realitats que envolten a l'assassinat de Juliana Denise Vinuesa, la jove de 31 anys a qui el seu maltractador va matar a punyalades a Bunyol (València) en la nit del passat divendres, encara que no el va confessar fins moltes hores després, quan va telefonar a la seua exmuller i mare de la seua filla, per a dir-li que havia assassinat a la seua parella.

La primera de les conclusions és part de la valoració policial de risc realitzada en la comissaria d'Alzira el novembre passat, quan la psicòloga que tractava a Juliana Denise, coneixedora del maltractament i conscient que la jove no estava preparada per a demanar ajuda, va acudir amb la mare de la xica a la comissaria i va denunciar a Raúl Ariel D., de 51 anys, per maltractaments i amenaces.

En el qüestionari policial, Juliana va explicar que la seua parella era altament gelosa, que l'havia amenaçada amb un ganivet, que temia per la seua vida i que ell, a més, era consumidor de cocaïna, una de les raons que agreugen el risc pels efectes d'aqueixa droga.

El resultat final va ser clar: el cas va quedar catalogat com de risc alt de patir un episodi violent i/o mortal per part del denunciat i d'especial rellevància, perquè a més hi havia una altra dada més que no convidava a la tranquil·litat: ja havia sigut denunciat un any abans per una altra víctima, la seua exmuller, és a dir, és el que es coneix com un agressor persistent. En aqueixos casos, els d'especial rellevància, el sistema VioGén llança dues alertes a l'agent policial: que s'informe la Fiscalia de la situació i que se sotmeta a l'agressor a una exploració forense. No es va fer. De fet, poques vegades se sol·liciten.

Per què no va ser protegida?

El TSJCV va informar que aqueixa primera denúncia va recalar en el Jutjat d'Instrucció 6 d'Alzira, que no té competències en violència de gènere. I dona diversos arguments per a sustentar que no es dictara una orde de protecció sobre a la víctima: "No hi havia informe de lesions, no constava la detenció policial del sospitós, que residia a Bunyol, i la víctima havia manifestat la seua voluntat de continuar vivint amb la seua mare a Alzira".

Per això, afirma que el jutjat "va considerar, de conformitat amb el criteri del Ministeri Fiscal, que no hi havia lloc a acordar una orde de protecció". I, encara que no aclareix si ella la va demanar o no, és una dada irrellevant, ja que la Fiscalia i el jutjat poden acordar-la d'ofici si aprecien aqueix risc alt. El cas és que es va decidir que Juliana no requeria protecció.

Després d'això, la jove va acabar sucumbint a l'assetjament del seu presumpte maltractador i va acceptar anar-se'n a viure amb ell a la urbanització Ventamina de Bunyol, precisament la casa on va ser assassinada.

Encara que no hi havia orde de protecció, es va mantindre un cert control policial sobre ella. És més, tenia assignat un agent protector, en aquest cas, de la Guàrdia Civil, que es comunicava amb ella cada dues setmanes.

Atés que no es va activar cap recurs més dels que existeixen contra la violència de gènere (ni valoració forense, ni seguiment de servicis socials, ni cap altre), ningú es va ocupar d'esbrinar si quan li deia al guàrdia civil que tot anava bé mentia o deia la veritat. En poques paraules, si patia, com sembla, la síndrome coneguda com a adaptació paradoxal al maltractament (minimitzar, acceptar o justificar la violència i culpar-se d'ella) o el de la indefensió apresa (assumir la situació fins al punt de no creure que es puga eixir d'ella), dos quadres molt habituals en víctimes de violència masclista i que està darrere del que es coneix com a ‘retirada de la denúncia’.

No va ser fins a abril quan el Jutjat d'Instrucció 3 de Requena, aquest sí, amb competències en violència sobre la dona i en qui s'havia inhibit el d'Alzira quan ella se'n va anar a viure a Bunyol, la va citar per a celebrar la compareixença de mesures cautelars.

Segons el TSJCV, en aqueixa compareixença "la víctima va renunciar a comptar amb mesures judicials de protecció, després de manifestar que no albergava cap temor cap al seu company sentimental". A més, "va sol·licitar el sobreseïment de la causa, sobreseïment sobre el qual la Fiscalia va informar favorablement".

Una vintena de punyalades

El jutge encara no s'havia pronunciat quan Ariel Raúl D. la va cosir a punyalades, prop d'una vintena, a les 23.00 hores del passat divendres, 12 de juliol, huit hores abans d'avisar a la seua exmuller que acabava de matar a Juliana. Els colps que la víctima tenia per tot el cos evidencien l'obviï: que es va resistir i va intentar lluitar desesperadament per la seua vida.

El seu presumpte assassí, que segueix ingressat en l'UCI de l'Hospital General de València a conseqüència de les lesions patides en estavellar el seu cotxe de front contra un vehicle de la Guàrdia Civil de Trànsit que el perseguia després que escapara de Bunyol, té decretat des del dilluns presó provisional comunicada i sense fiança, segons va informar el TSJCV.

La decisió va ser presa en una compareixença celebrada aquest dilluns a la vesprada en el Jutjat d'Instrucció 3 de Requena, que porta el cas, en absència del detingut per seguir hospitalitzat, i en la qual sí que van estar, a més del jutge, la fiscal i un advocat d'ofici en representació del presumpte criminal.