Eduardo Beut, nou director d'Antifrau, entre protesta de l'esquerra

L'Agència Antifrau ja té oficialment nou director: Eduardo Beut. L'exdelegat territorial de l'Agència Tributària en la Comunitat Valenciana a principis dels 2000 ha sigut triat per les Corts com el nou màxim responsable de l'organisme gràcies als vots, presumiblement, de PP i Vox (ja que la votació és secreta en urna, però les intencions de tots dos partits han sigut clares des del principi) i la necessitat de convocar un segon ple consecutiu per a forçar una altra votació que permetera la seua elecció per majoria absoluta.

Coses de l'última reforma legal, el primer organisme de control que es desbloqueja és el d'Antifrau després de l'eixida de Joan Llinares. Eduardo Beut serà el segon director de l'ens amb plens poders, ja que després de Llinares i fins a l'assumpció de Beut (només dos mesos), ha sigut Anselm Bodoque qui s'ha fet càrrec de l'agència en funcions. Aqueixa interinitat acaba amb el nomenament de Beut, per una minsa majoria absoluta de 51 vots, insuficient per a ser nomenat en primera votació, però suficient per a una segona després del canvi de llei de PP i Vox de fa tres setmanes.

Compromís rebutja votar en l'elecció: "Açò és un frau i no votem"

La segona votació va repetir els 51 vots a favor (en principi de PP i Vox) i els vots en blanc (i algun nul) del PSPV encara que no ha comptat amb la participació de Compromís, els diputats de la qual s'han alçat del seient cridant "Açò és un frau i no votem" i mostrant un paper amb FRAU en majúscules. La protesta ve per la reforma expressa impulsada pel PP, secundada per Vox, que elimina el requisit que el nou director es triara per majoria reforçada de tres quints que en aprovar-se va presentar a Eduardo Beut com a candidat que, malgrat la queixa, ha resultat triat.

Vinculació zaplanista

En la primera prova de foc de PP i Vox després de la ruptura, els voxistes han apel·lat al "pacte entre cavallers" que tenien per a tirar avant l'elecció d'un nom promocionat pel PP i que l'esquerra vincula al "zaplanisme". Així, PSPV i Compromís recorden que Beut (del qual destaquen el seu "currículum envejable") ha sigut soci de l'excap de gabinet de l'expresident Eduardo Zaplana; un càrrec que va declarar en els tribunals inculpant al seu excap en l'anomenat cas Erial.

No obstant això, la crisi entre populars i voxistes s'ha notat en el procés d'elecció de Beut. Les dues formacions s'han aïllat tant el divendres (quan es va votar la seua idoneïtat en comissió) com aquest dilluns, quan s'ha donat el suport definitiu del parlament. Tots dos partits han admés que era un assumpte que ja estava tancat malgrat que la compareixença del nou director per a explicar el seu projecte per a l'agència era el divendres, quan tots dos partits ja havien trencat.

Aqueix "pacte entre cavallers" evidencia l'interés del PP a impulsar la candidatura de Beut. Va ser el Grup Popular els qui el van presentar com a aspirant immediatament després de la reforma de llei de l'agència que aquest mateix partit havia proposat i que va aconseguir el suport de Vox. Amb aquesta norma es va habilitar la possibilitat d'elegir al director de l'ens per majoria absoluta en una segona votació per a la qual aquest dilluns s'ha convocat un segon ple consecutiu que ha permés la seua definitiva elecció.