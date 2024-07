Golassos i celebració en la victòria d'Espanya davant Bèlgica

A Espanya li estava costant arrancar. La selecció dirigida per Montse Tomé va acusar la poca (per no dir nul·la) transcendència de la trobada contra Bèlgica (2-0) i es va prendre amb massa pausa el dol que tanca la fase classificatòria per a l'Eurocopa del pròxim estiu a Suïssa, per a la qual Espanya fa jornades que està classificada. Amb els punts d'Aitana Bonmatí i Tere Abelleira, es va agenciar una victòria que va caldre treballar, marcant-se les espanyoles la seua pròpia pressió, per a acabar tirant avant el partit en Riazor.

La primera meitat va ser plana. Pocs esglais per a la defensa belga mentre que Espanya intentava arribar amb fluïdesa malgrat la seua intensitat mitjana. No va ser fins que estava a punt d'arribar al minut 40 que Olga Carmona va centrar una pilota bombada que va enxampar a Aitana Bonmatí que volava dins de l'àrea. Amb un toc subtil va tornar a foradar la xarxa en Riazor. Va ser l'autora de dos gols l'última vegada que la selecció va visitar l'estadi de Riazor contra l'Azerbaidjan en 2019. I els bons costums cal mantindre'ls.

Aitana celebrant el seu gol davant Bèlgica. / RFEF

Amb la seua diana, la catalana va avançar a Espanya que se'n va anar amb avantatge al descans. En la segona part, la selecció dirigida per Montse Tomé va intentar accelerar un poc el ritme. Més vertical i evitant imprecisions sorprenents que s'havien donat en el primer temps, Espanya es va començar a reconéixer. Es va veure un equip més dinàmic a mesura que avançaven els minuts en el marcador, encara que sense acabar de veure porteria. La més clara la va tindre Lucía García, amb un xut que es va estampar contra el travesser.

Golàs de Tere Abelleira

El marcador només es va tornar a moure en l'afegit, amb un autèntic golàs de Tere Abelleira des del cercle central aprofitant que la portera estava avançada. Amb el 2-0 Espanya va tancar la fase classificatòria per a l'Eurocopa de l'estiu que ve i posava el punt final que deixava en l'horitzó els Jocs Olímpics de París.

En 10 dies tornarà a rodar la pilota. Per a Espanya serà la seua primera vegada en uns Jocs. Una fita més per a una generació que ja és històrica, per tot el que ha aconseguit dins i fora del camp. En la capital francesa, les de Montse Tomé volen tornar a imposar-se, regnar, i tornar amb la copa. Últimament, és un costum, i ja saben el que diuen d'elles.