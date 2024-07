Gols contra la ira i la intolerància

Va amenaçar de trencar els governs autonòmics per incompliment de pactes. El PP va acceptar formar part de l'acolliment de 347 menors migrants no acompanyats, i l'explosió d'Abascal no va tardar molt. El Partit Popular, amb esperit «solidari», reclama que el Govern financie al 100% l'acolliment en les seues comunitats d'aquests menors. La ruptura d'aqueixa «relació de lleialtat i col·laboració» s'imposa com la causa de l'escenificació dels dos grups. Més que realitat, simple aparença. Feijóo intenta captar punts. I Vox, que no desapareixerà de la mateixa manera que Ciutadans després de complir la seua missió encomanada per les elits econòmiques.

La dreta extrema està en disposició de continuar governant sense el (aparent) suport de l'extrema dreta? El fons de l'assumpte no canvia i tot continuarà més o menys igual, fent front a l'«autòcrata» Sánchez, qui aplaudeix el que ha ocorregut en la falsa obra de teatre. Espanya «és un país millor» ara, diu. Potser el líder de paper, Núñez Feijóo, contribuirà a derogar les contrareformes aprovades o a diluir els acords amb la formació d'Abascal en els corresponents ajuntaments? La selecció espanyola, la Roja, per cert, i malgrat alguns, ha guanyat ficant gols al racisme i a la xenofòbia en pro de la supervivència i la integració, encara que no es jugue al futbol.

La majoria no es beneficia de les polítiques ultradretanes que perjudiquen els servicis socials, la transició ecològica i altres qüestions d'interés, com el retrocés en drets i llibertats i l'exaltació de l'odi i de la intolerància. Estratègies d'uns i altres a banda, és visible la inestabilitat en l'àmbit autonòmic i local. Les aliances amb Vox, que busquen satisfer les dues parts, han sembrat aquest tipus de polítiques. S'esfondren els Executius autonòmics i municipals? Hi haurà avançaments d'eleccions?

És obvi que les polítiques coherents i sostenibles brillen per la seua absència, en favor d'una administració ineficaç que en res millora la realitat de la ciutadania i de les comunitats afectades. Els qui assenyalen la «inestabilitat i la degradació institucional» del Govern de Sánchez poden presumir de falta de credibilitat, indecència i inseguretat autonòmica. Feijóo no es deslliga del discurs ultra. Depén d'ell i el nodreix. Pensen quasi el mateix. O van massa lluny, com el personatge que assumeix Díaz Ayuso. La dependència limita les opcions del PP en el terreny nacional?

Són evidents la frustració i la precarietat del lideratge d'un Feijóo incapaç d'imposar disciplina i transparència en el seu grup. No es distancia d'uns certs influxos. Deliberadament o no. Recordar el que ha ocorregut amb el seu antecessor Pablo Casado conforma el seu full de ruta davant l'atenta vigilància de la presidenta madrilenya, que exerceix de tot menys de presidenta de tots els madrilenys. Aquests comportaments repercuteixen negativament també en tota Espanya i en la vida de la majoria d'espanyols.

La incoherència i les polèmiques desorbitades i constants només pretenen aportar inseguretat al nostre país per a satisfer interessos minoritaris. Aquest és el bell llegat de Feijóo, destacat component del partit que va elaborar, entre altres exquisideses «patriòtiques», la guerra bruta que va anar desgastant a Podem, com s'ha tornat a veure. És a dir, notícies falses contra la democràcia, qualsevol avanç social i el canvi de Govern amb la vènia d'uns electors indegudament manipulats.

Va ser la «policia política» de M. Rajoy, que va espiar, presumptament i al marge de la llei, a molts parlamentaris de la formació habitada, incloent-hi Yolanda Díaz. Jutjar a uns certs comandaments policials i els seus caps polítics? Impunitat? La cacera política, mediàtica, policial i judicial sembla molt clara. La regeneració democràtica no pot dependre del PP, un dels responsables màxims del tèrbol paisatge. D'ahir i hui.

Pedro Sánchez té un pla antimàquina del fang que negocia amb Sumar, l'altra força de la coalició progressista. La qualitat democràtica ho mereix. A més d'altres aspectes, sense ànim de reduir la llibertat d'expressió, cal evitar que els pseudomitjans periodístics, reis de la desinformació i les faules, obtinguen finançament públic de les dretes. I no valen els anuncis efectistes, sinó els fets. Davant les pràctiques mafioses i les injustícies socials es requereixen solucions. A això és necessari, igualment, ficar-li gols amb neteja i legalitat en el camp de joc.