Intervenen a Dénia més de mig quilo de 'cocaïna rosa' oculta en la gàbia d'un gos

Agents de la Guàrdia Civil han detingut a un home i una dona per un presumpte delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, en ser enxampats amb 514,89 grams de metamfetamina oculta en la gàbia de la seua mascota, durant el servici realitzat en els embarcaments cap a les illes Balears del Port de Dénia.

Durant la realització d'un punt de verificació fiscal en l'embarcament a les illes Balears de la Molla de la Pansa del Port de Dénia, la patrulla del Destacament de Fiscal i Fronteres de la Guàrdia Civil de Calp va albirar un vehicle que va alçar les seues sospites, segons ha indicat la Benmereixent en un comunicat.

El vehicle es trobava ocupat per dues persones, un home i una dona, de 27 i 35 anys respectivament i d'origen veneçolà. La parella anava acompanyada d'un gos, de raça xicoteta, en una gàbia de tela, i en el moment en el qual els agents es van aproximar al vehicle, la dona es va aferrar a la gàbia i va eixir del vehicle.

Davant la situació, els efectius van iniciar el registre del vehicle i de les pertinences dels ocupants, demanant a la dona que traguera a l'animal de l'habitacle de tela per a registrar-lo. En el moment del registre de la gàbia, l'agent va detectar unes certes anomalies, traient una tovallola de l'interior i descobrint un paquet de color negre que feia de base de la gàbia.

El paquet es trobava embolicat amb un plàstic opac de color negre, tancat al buit, i amb un adhesiu imantat en una de les superfícies. En obrir el paquet, els agents van descobrir un altre transparent, també tancat al buit, però on s'apreciava una pols de color rosa a l'interior.

En descobrir el contingut del paquet, la dona va informar que la pols era 'tusi', també conegut com a cocaïna rosa. Per aquest motiu, els agents van procedir a obrir el paquet i extraure una mostra per a realitzar un test, gràcies al qual van obtindre com a resultat metamfetamines.

Una vegada realitzat el test, positiu en metamfetamina, i després de mesurar la quantitat de droga localitzada, amb un pes total de 514,89 grams, els agents van procedir a la detenció de la parella.

Els detinguts, als quals se'ls imputa un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, han sigut posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Dénia, qui ha decretat la seua llibertat amb la imposició de mesures cautelars.