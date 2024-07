«La memòria depén en gran manera d'allò que succeeix durant la son»

La Fundació Pascual Maragall ha concedit una de les beques d'investigació Pasqual Maragall Researchers Programme a un equip d'investigadors, liderats per Jose Vicente Sánchez Mut, investigador de l'Institut de Neurociències (IN) pel seu treball d'identificar noves estratègies terapèutiques per a augmentar la resiliència a la malaltia d'Alzheimer.

En aquest projecte s'ha integrat Jorge Brotons, Javier Molina, Giulia Rigamonti i Noa Tarozzi, quatre investigadors de la Universitat CEU UCH a Elx, els quals tenen un paper clau a l'hora de determinar la relació entre l'activitat neuronal i el desenvolupament d'aquesta patologia.

Què suposa aquest reconeixement?

La nostra proposta és nova i diferent, pel seu plantejament i aproximació que involucra un equip multidisciplinari amb diferents perspectives i visions sobre el mateix problema i perquè s'aborda el factor de resiliència present en alguns pacients per a trobar solucions terapèutiques.

Creiem que això és el que ha valorat la fundació Maragall. El seu suport suposa poder desenvolupar un projecte d'investigació que pot créixer en el temps i en funció als resultats. A diferència de la gran majoria dels projectes d'investigació que tenen una limitació temporal, això ens dona la tranquil·litat de poder desenvolupar els nostres objectius d'un mode més progressiu.

D'altra banda, el fet d'haver sigut exitosos en aquesta convocatòria tan competitiva és també un reconeixement al treball previ d'aquest consorci. Això ens il·lusiona i motiva encara més.

Jorge Brotons i Giulia Rigamonti, de la CEU UCH a l'esquerra, membres de l'equip liderat per José Vicente Sánchez Mut (al centre). / INFORMACIÓN

Una de les claus del vostre treball suggereix que una millor qualitat de la son podria afavorir la resiliència a l'Alzheimer. Per què?

Sabem que la malaltia d'Alzheimer es desenvolupa d'un mode silenciós durant dècades. Els factors genètics, però també els estils de vida i els hàbits de salut, tenen un gran impacte en les trajectòries vitals que ens fan més o menys vulnerables.

En aquest sentit, sabem que els pacients d'Alzheimer desenvolupen una acumulació de proteïnes beta amiloide.

Aquesta acumulació està a la base de la deterioració cognitiva que es dona en aquesta malaltia. No obstant això, sabem que un percentatge de les persones que desenvolupen aquesta acumulació de proteïnes beta amiloide, no desenvolupen la patologia. Un dels factors associats amb aquesta resiliència és una millor qualitat de la son.

La higiene de la son

Entenc que treballeu amb uns supòsits previs sobre la qualitat de la son. Es poden suggerir en aquest moment algunes recomanacions als pacients en aquesta línia o encara és prompte en aquest moment de la investigació?

El nostre treball se centrarà a buscar possibles dianes terapèutiques, factors moleculars. Per a això investigarem elements diferencials entre els pacients resilients i aquells que desenvolupen la malaltia. De la mateixa manera, els nostres models animals ens permetran trobar factors funcionals, conductuals i d'activitat neuronal que s'associen amb aquesta resiliència. Això és el futur.

Mentrestant, sense dubte és recomanable que desenvolupem una bona higiene de la son. Desenvolupar hàbits que ens permeten dormir millor. Tindre una dieta adequada, evitar sopars pesats, fer exercici amb regularitat, establir hàbits conductuals que ens preparen per a la son, etc. Aquests són elements que ja estan al nostre abast. D'altra banda, en el cas que hi haja una patologia de la son, sense dubte haurem de recórrer a una intervenció psicològica i mèdica per a manejar aquests problemes.

Quines són eixes potencials dianes terapèutiques per a millorar la resiliència dels pacients davant la malaltia?

La idea és trobar marcadors d'activitat neuronal, aspectes conductuals, factors moleculars, etc., que s'associen amb la resiliència enfront del desenvolupament de la malaltia. D'aquesta manera, es tracta d'identificar “interruptors” per a, d'alguna manera, activar la resiliència en qualsevol individu.

Javier Molina i Jorge Brotons. / INFORMACIÓN

Envellir amb qualitat de vida

Les dades adverteixen d'un potencial increment de les malalties neurodegeneratives, de fins a milió i mig de persones només a Espanya, amb els riscos afegits en el sistema sanitari i assistencial i les conseqüències en la salut dels pacients. Com pot el vostre projecte contribuir a intentar reduir aqueixos escenaris?

Bé, si fórem capaços d'activar els factors de resiliència durant aqueix període en el qual la malaltia s'està desenvolupant i encara no hi ha símptomes, o bé durant les primeres manifestacions clíniques, podríem guanyar un temps crític que permetera als pacients viure sense simptomatologia.

Això ens donaria el control sobre la malaltia, i podríem donar una major qualitat de vida a totes les persones afectades, especialment als pacients, però també als seus familiars. D'aquesta manera, les persones podrien envellir amb una qualitat de vida molt alta sense oblidar qui són o als qui volen, sent autònoms i sense perdre la seua identitat i les seues memòries. Aquest seria l'objectiu final del nostre projecte.

En el projecte, el teu equip i tu us centreu en l'activitat neuronal en diferents condicions de somni-vigília i quina és la relació entre esta activitat, la capacitat cognitiva i el desenvolupament de la patologia. En quin punt us trobeu ara?

Tots hem tingut una mala nit i sabem que la conseqüència d'això va des d'estar irritable fins al fet de no poder concentrar-se, o en general ser menys capaços d'afrontar les tasques del dia a dia. Això té a veure amb l'efecte reparador de la son.

D'altra banda, sabem que la memòria depén en gran manera d'allò que succeeix durant la son. Per exemple, durant la son d'ones lentes, allò que succeeix abans de la son REM que és quan somiem, es dona un tipus d'activitat en l'hipocamp que és capaç de consolidar memòries. Aquest tipus d'activitat ha de produir-se d'un mode determinat perquè la informació adquirida es consolide.

En els nostres models animals, hem observat una deterioració d'aquesta activitat. Els nostres objectius se centren a determinar l'impacte que té aquesta alteració de l'activitat neuronal, no només en la consolidació de la memòria, sinó també en el desenvolupament posterior de la patologia, així com en la resiliència dels pacients. A més, pensem que si podem recuperar aquesta activitat potser podem recuperar els processos de consolidació i detindre o alentir la progressió de la malaltia.