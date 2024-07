Que vinga Déu i ho veja

Fins no fa molt hi havia al meu poble un cementeri civil separat de l'altre per una tàpia emblanquinada en el qual jeien per sempre els qui per unes raons o altres, totes prefixades per l'Església, no eren aptes per a ocupar plaça en el cementeri principal.

Allí, sense rastre d'encreuaments ni restes de sants, descansaven no batejats, comunistes i algun suïcida perquè, com acostumava a repetir el capellà, «Déu no pot acollir en el seu si a qui posa fi a una vida, encara que siga la pròpia».

Aquest dimarts, un sacerdot, el vicari general de la Diòcesi Oriola-Alacant per a més senyals, ha oficiat el funeral per l'assassí masclista que diumenge va acabar en el Raval Roig amb la vida de la seua dona pegant-li dos tirs al cap i suïcidant-se després.

Ho ha fet cantant les bondats de l'executor, posant fins i tot en dubte la versió policial (el mateix va ocórrer al revés i va ser ella l'assassina, ha arribat a aventurar, quan la dona va morir almenys una hora abans que el seu executor) i sense fer, encara que només haguera sigut per humanitat o mera caritat cristiana, cap menció a la víctima: una xica de 36 anys el cos de la qual espera en les cambres frigorífiques del tanatori a rebre sepultura a diversos milers de quilòmetres d'on va nàixer i resideix la seua família.

Lluny de condemnar la violència de gènere, màximament tractant-se d'un alt càrrec de la jerarquia eclesiàstica i amb l'alarmant realitat de quasi mitja dotzena de dones mortes a les mans de les seues parelles només en els últims dies, el prelat ha emfatitzat que l'assassí de Margarita, com es diu la víctima, «estava patint» i fins i tot ha arribat a «explicar» la seua acció «perquè estaria fora de si», ja que «un xic bo i servicial com era ell no feia aqueixes coses», ha proclamat des del púlpit. Mare de l'amor bell!

Una vergonyosa i quasi delictiva justificació d'un crim de gènere a la qual, sense obviar el dolor de la família de l'assassí (però què passa amb la de la víctima?) han contribuït també els qui s'han acostat fins al tanatori, alguns amb funcions de representació en l'actualitat o responsabilitats públiques en temps no gaire pretèrits, per a expressar les seues condolences per la mort de qui, abans de llevar-se la vida, li la va arrabassar a la seua dona a colp d'escopeta. Si això no és blanquejar la violència de gènere, que vinga Déu i ho veja.