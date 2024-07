Vox dona el primer avís al PP i obliga a canvis en el decret estrela de Mazón

«A corrals», van dir dues diputades del PSPV mostrant un mocador verd des de la bancada. El gest taurí que suposa la retirada de la plaça dels bous tenia com a objectiu posar de manifest la marxa de Vicente Barrera del Consell, però va servir a les socialistes per a visualitzar el destí del macrodecret sobre simplificació administrativa. El que és un dels plans estrela de Carlos Mazón es va convertir ahir en el primer avís de Vox després de trencar el pacte de govern, obligant al fet que el text passe pel tràmit parlamentari, esmenes incloses, entre crítiques de fomentar l'«urbanisme salvatge», expressió més habitual en l'esquerra i que ahir va estar en boca dels ja exsocis del PP.

Si la sessió del dijous va ser una exhibició d'unitat entre PP i Vox, un últim ball abans de la fi d'un govern de coalició que cap de les dues formacions volia trencar; en la d'ahir van sonar els primers violins de tensió. Més que per a comiats i tancar assumptes pendents, el que es coneix com a ple granera va servir per a marcar posicions de cara al futur. I ací els voxistes van ensenyar les dents.

De moment, no hi ha mossegada, com va evidenciar la pantalla de votacions, ja que de cinc assumptes a debat, PP i Vox van votar junts en tots, des d'aprovar dos decrets d'ajudes a ungir al nou director d'Antifrau. «El pacte del tovalló està trencat, però la història d'amor continua», va dir Joan Baldoví, síndic de Compromís. No obstant això, Vox va llançar un primer advertiment de tot allò que li pot suposar al PP tindre'ls en contra afegint més traves al macrodecret sobre simplificació administrativa.

El síndic de Vox, José María Llanos, intervé a les Corts, aquest dilluns. / JOSÉ CUÉLLAR/CORTES

Aquest el va aprovar el Consell la setmana passada, amb els membres de Vox encara dins. No és un text qualsevol, és la bastimentada legal sobre el qual Mazón aspira a dur a terme una de les seues grans promeses: la reducció de burocràcia. En ell es canvien fins a 29 lleis i 33 decrets de qüestions molt variades, la qual cosa ha provocat que PSPV i Compromís el critiquen tant per les formes com pel fons i fins i tot el comparen amb el que va dur a terme Javier Milei a l'Argentina. Entre alguns assumptes, la reducció de controls en els Plans Territorials o permetre construir quiosquets a 100 metres de platja.

A ells es va unir, a mig fer, Vox, que va donar una de calç i una d'arena. Els voxistes van permetre la seua convalidació. Un vot en contra hauria provocat que decaigueren els seus efectes que ja es troben en vigor. No obstant això, van demanar que es tramitara com a projecte de llei, una cosa que van fer també PSPV i Compromís i als quals es va unir el PP per a no donar la imatge de derrota parlamentària en el primer ple després de la ruptura del Consell.

"Millorables"

Ara, el macrodecret es tramitarà com una llei més, la qual cosa obligarà el PP a negociar possibles esmenes. «Sempre estem oberts al diàleg», va indicar el síndic popular, Juanfran Pérez Llorca. Aquestes propostes arribaran després que la diputada de Vox, Ana Vega, assenyalara que hi ha qüestions «millorables» entre les quals va assenyalar que la norma «obri les portes a l'urbanisme salvatge» o que fomenta el «turisme massificat», assumptes on podria comptar amb el suport de l'esquerra en una curiosa pinça cap al PP.

«No tenim intenció de desestabilitzar el govern, però no tenim el compromís de votar a tot a favor», va justificar el síndic voxista, José María Llanos, en un missatge clar cap al PP al mateix temps que també li va llançar a l'esquerra: «Si creuen que no arribarem a acords amb el PP, estan equivocats». L'acte de fi de curs en les Corts es va convertir en un primer assaig del pròxim.