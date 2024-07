Vox ja ensenya les dents i 'frena' el macrodecret de simplificació

Primer avís de Vox al PP després de la ruptura del Consell. Si l'última sessió de les Corts va ser una exhibició d'unitat, un últim ball abans de la fi d'un govern de coalició que cap de les dues formacions volia trencar, aquest dilluns, en l'últim ple del curs, els voxistes han marcat terreny davant els seus exsocis i han apostat per tramitar com a projecte de llei el macrodecret òmnibus de simplificació administrativa, un canvi de conducta que alenteix la seua validació definitiva i obri la porta al fet que hi haja modificacions.

Canta Joaquín Sabina que el pitjor de l'amor quan acaba són les habitacions ventilades, els solos de pijama amb sordina o l'adrenalina en llits separats; qüestions líriques, molt menys prosaiques que la política on el pitjor d'una relació quan s'acaba és seguir-se necessitant. I no és una relació tòxica ni dependències emocionals, sinó que l'aritmètica parlamentària és el que té i el PP continua depenent de Vox si l'esquerra no entra en l'equació, i aquest dilluns, els voxistes li ho han recordat, en això es juguen la seua supervivència.

Perquè allò que s'anomena pla granera ha sigut el retrobament al parc parlamentari després de la tempesta governamental. I la tarima ha notat la pluja. No gaire, no hi ha goteres, però sí que deixen cruixits. Perquè de quatre assumptes a votar, PP i Vox ho faran conjuntament en els quatre, encara que dos d'ells són de difícil rebuig com les ajudes als afectats per l'incendi de Campanar o l'ampliació del transport gratuït per a joves.

Més molla tenen els altres dos assumptes. Un d'ells és la direcció de l'Agenda Antifrau on Vox farà costat a Eduardo Beut, candidat proposat pel PP, un vot que el síndic voxista, José María Llanos, ha justificat en un "pacte de cavallers" previ a la ruptura. Un rebuig dels voxistes hauria sigut un colp dur. Però les rèpliques del terratrèmol de l'eixida no són tan grans i de moment Vox continua apareixent com el partit més procliu a traure les mesures més destacades del PP.

I, no obstant això (tema també del cantautor d'Úbeda), el primer advertiment dels voxistes ha arribat amb el macrodecret òmnibus sobre simplificació administrativa. Aquest el va aprovar el Consell la setmana passada, amb els membres de Vox encara dins, i comporta la modificació de 29 lleis i 33 decrets d'aspectes tan variats com la Lotup, la de pressupostos participatius o els plans d'igualtat. Vox no ho tombarà, com sí que votaran en contra l'esquerra que clama contra les formes i el fons dels canvis normatius.

"Necessitem repassar-lo"

Però que no ho vaja a tombar (el que haguera suposat que deixara d'estar en vigor), no significa que Vox no ensenye les dents d'alguna manera. I la forma en què ho ha trobat és demanant que es tramite per projecte de llei, una cosa que previsiblement faran també socialistes i valencianistes guanyant-li la partida a la idea inicial del PP. Això vol dir que en compte d'haver-se quedat ja la seua tramitació ací, s'obrirà un temps de debat públic i esmenes en la cambra autonòmica, amb possibilitat que hi haja canvis pel camí, per a la qual cosa que el PSPV i Compromís necessitaran a algun dels partits de la dreta.

"Necessitem repassar-lo, no acatxar el cap i dir sí", ha justificat el síndic voxista, José María Llanos, qui s'ha estrenat en el paper de soci des de l'oposició, aqueix rol que li va tocar jugar als portaveus de Podem durant el primer Botànic. "No tenim interés a desestabilitzar el govern, però si no estem en el govern, no tenim compromís ni necessitat de votar el mateix", ha agregat, un avís que després, des de la tribuna, ha llançat cap a PSPV i Compromís: "Si creuen que farem el seu treball [de tombar al govern], estan equivocats".