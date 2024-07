Ajuda de 1.000 euros per fill: bones notícies per als pares amb menors de 17 anys

1.000 euros d'ajuda per a famílies? Sí. Existeix una ajuda del Govern destinada a tindre cura dels seus fills. Aquesta subvenció forma part de les polítiques de benestar social l'objectiu de la qual és alleujar la càrrega econòmica que suposa la criança dels més xicotets.

Segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions aquesta ajuda està destinada al naixement o adopció d'un fill/a en famílies nombroses o que, amb tal motiu, adquirisquen aquesta condició; en famílies monoparentals i en casos de pares/mares que patisquen una discapacitat igual o superior al 65%. Això sí, no han de superar un determinat nivell d'ingressos. Fora d'aquesta ajuda queden els supòsits d'acolliment familiar.

Requisits per a ser beneficiari de l'ajuda de 1.000 euros

A més, les famílies que vulguen optar a aquesta ajuda també han de tindre en compte altres requisits. Són els següents:

Data de naixement. Podran acollir-se a aquesta ajuda els fills/es nascuts o adoptats a partir del 16 de novembre de 2007. Residència a Espanya. Els sol·licitants han de tindre la seua residència legal en territori espanyol. Ingressos familiars. No han de rebre ingressos anuals superiors als límits establits anualment en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. En els supòsits de convivència, si la suma dels ingressos dels progenitors superara els límits establits no se li concedirà l'ajuda a cap d'ells. Altres ajudes. No han de tindre dret a prestacions de la mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.

Com es cobra l'ajuda

La quantia de l'ajuda és de 1.000 euros que s'abona en un pagament únic.

L'ajuda de 1.000 euros a la qual poden optar algunes famílies / pixabay

Compatibilitats i incompatibilitats

L'ajuda de 1.000 euros és compatible amb altres ajudes i prestacions familiars que els sol·licitants puguen estar rebent, com la prestació per part o adopció múltiples, les assignacions econòmiques per fill o menor acollit a càrrec, la pensió d'orfandat i en favor de nets i germans que, si és el cas, puguen correspondre, altres ajudes anàlogues concedides per l'administració local o autonòmica i el subsidi especial de maternitat per part múltiple.

No obstant això, no és compatible amb qualsevol altra ajuda establida en altres règims públics de protecció social (MUFACE, ISFAS, MUGEJU…) i quan els beneficiaris puguen tindre dret a la mateixa prestació per un mateix fill en diversos règims hauran d'optar per un d'ells.

Documentació necessària per a sol·licitar els 1.000 euros

Per a sol·licitar aquesta ajuda, és fonamental presentar una sèrie de documents que acrediten el compliment dels requisits. La documentació requerida pot variar lleugerament segons la comunitat autònoma, però en general, inclou:

Formulari de sol·licitud. Completar i firmar el formulari oficial de sol·licitud. DNI. El document del sol·licitant i de l'altre progenitor. Aquest document només caldrà exhibir-lo i haurà d'estar en vigor. Certificat d'empadronament. Haurà de mostrar-se l'original que estiga en vigor i fotocòpies compulsades o còpies per a fer la seua compulsa. Llibre de família. O certificat en extracte de les partides de naixement dels fills expedit pel Registre Civil corresponent. Caldrà aportar l'original i còpies compulsades. Justificant d'ingressos. La documentació que acredite el nivell de rendes indicat en la sol·licitud.

En el cas de separació o divorci caldrà aportar la sentència o el document pel qual s'estableix la guàrdia i custòdia dels fills, mentre que si és família nombrosa, caldrà aportar el títol que ho acredita. En els casos de discapacitat caldrà aportar el títol de minusvalidesa expedit per l'IMSERSO o l'organisme competent de la comunitat autònoma, mentre que en el supòsit de tutela la resolució judicial que ho acredite.