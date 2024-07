L'assassí de Bunyol va marcar el cos de la seua víctima amb frases vexatòries

No només va posar fi a la seua vida amb prop d'una vintena de punyalades i la va colpejar en repetides ocasions, sinó que a més va buscar la humiliació escrivint sobre el seu cos missatges vexatoris, amb insults i noms de diferents persones, amb un retolador. És una altra de les dades que lentament van transcendint sobre l'assassinat masclista de Juliana Denise Vinuesa, la xica de 31 anys brutalment assassinada pel seu maltractador, Raúl Ariel D., de 51 anys, a la casa d'aquest, en un xalet de la urbanització Ventamina de Bunyol, en la nit del divendres 12 de juliol.

El presumpte autor d'aquest crim masclista, el quart dels cinc perpetrats enguany a la Comunitat Valenciana, va escriure amb un retolador fluorescent insults i noms de diferents homes sobre la pell de la seua víctima en un últim intent per vexar a Juliana, que mai va ser protegida malgrat mantindre l'acusació de maltractaments i amenaces quan va ser requerida pel primer jutjat, el 6 d'Instrucció d'Alzira, després que la seua psicòloga i la seua mare acudiren a la comissaria de la capital de la Ribera, on Juliana vivia en aqueix moment, per a denunciar les agressions constants que la jove patia a les mans de la seua parella.

No van veure necessària protecció

Tal com va avançar Levante-EMV, del mateix grup editorial, en exclusiva, el jutjat i la Fiscalia van considerar que no era necessari protegir-la a pesar que hi havia risc alt que tornara a ser agredida i què es tractara d'un cas d'especial rellevància, la qual cosa augmentava huit vegades les possibilitats que fora assassinada, segons va determinar el qüestionari policial de VioGén.

Aqueix resultat, automàtic, era definit per cinc marcadors, bàsicament: que el denunciat l'havia arribat a col·locar un ganivet en el coll (amenaça greu de mort), que tenia antecedents per maltractament a una altra víctima (agressor persistent), que l'agredia amb freqüència (fins i tot va relatar que les constants estirades de pèl li havien provocat calbes en el pèl, però ningú va considerar pertinent enviar-la al metge forense), que era consumidor habitual de cocaïna (droga que augmenta l'agressivitat) i que el control i la gelosia era constant.

Jutge i fiscal van concloure que no hi havia lloc a l'orde de protecció amb tres arguments: no hi havia informe de lesions procurat per la víctima, en aqueix moment el denunciat encara no havia sigut detingut i la xica va manifestar la seua intenció de continuar vivint amb la seua mare, és a dir, que no conviuria amb el maltractador.

Però tampoc va ser protegida després, quan si se'n va anar a viure amb ell, perquè la víctima va dir en el nou jutjat, aquesta vegada el de violència sobre la dona, això és, el 3 d'Instrucció de Requena, que tot anava bé a casa i que no volia protecció. Però ningú ho va comprovar. La Guàrdia Civil només feia comprovacions telefòniques cada 15 dies, que va mantindre malgrat que no hi havia orde de protecció, ja que així ho marca el protocol aprovat pel Ministeri de l'Interior per a augmentar l'eficàcia en els casos d'agressors persistents.

Cosida a punyalades tres mesos després

Això era abril. Tres mesos després, Ariel Raúl D. cosia a punyalades a les onze de la nit del divendres 12 de juliol a la jove. L'hora es coneix perquè el veí del xalet del costat va sentir els crits i els colps, que van cessar sobtadament.

Dues hores després, a la una de la matinada del dissabte, 13 de juliol, les càmeres de seguretat d'aqueix veí van captar a Raúl Ariel D. eixint de casa. Durant les sis hores següents va romandre en parador desconegut. No va ser fins a les 7.20 hores quan va telefonar a la seua exmuller, de la qual ja va tindre una orde d'allunyament després de denunciar-lo per maltractaments el gener de 2020, i li va confessar el crim.

Després d'això, la Guàrdia Civil va acudir a la casa de Ventamina i va descobrir el feminicidi en trobar el cos sense vida de Juliana molt prop de la porta d'entrada al xalet. Al mateix temps, es va iniciar la persecució del criminal, qui va ser detingut després d'envestir frontalment un cotxe patrulla de la Guàrdia Civil de Trànsit, causant ferides als dos agents. En la col·lisió, el presumpte assassí masclista també va patir fractures en diverses costelles que obliguen a mantindre'l amb respiració assistida en l'UCI de l'Hospital General de València, encara que el jutge d'Instrucció 3 de Requena ja ha decretat presó, per la qual cosa, quan reba l'alta, serà traslladat a la presó de Picassent.