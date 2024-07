Per què els assassinats masclistes es disparen durant les vacacions?

El Ministeri d'Igualtat confirma la naturalesa masclista de l'assassinat d'una dona de 32 anys a Sabadell (Barcelona) diumenge passat 14 de juliol, per la qual cosa aquest estiu, que depassa per poc l'equador de juliol, ja es configura com un dels més tràgics a Espanya des que existixen registres oficials: durant aquests set mesos i mig de 2024, un total de 27 dones han sigut víctimes mortals de la violència masclista, de les quals 11 han sigut assassinades des que va començar l'estiu el passat 21 de juny i, cinc d'elles, el cap de setmana passat, mentre que el nombre de menors orfes per violència de gènere ascendeix enguany a 21.

Aquesta greu recrudescència de feminicidis torna a posar de manifest que el període vacacional, en concret, en els mesos d'estiu, incrementa el risc de patir agressions masclistes. Així ho reflecteixen les dades, tant les més recents com en retrospectiva, perquè ja l'estiu de 2023 va culminar com un dels pitjors capítols de la violència masclista en els últims 20 anys a Espanya, amb 16 dones assassinades. Només un lustre abans, l'estiu de 2018 va registrar la mateixa xifra esgarrifosa de 16 dones assassinades durant els mesos de juliol i agost, i precisament en 2003, any en què van començar a computar-se les dades, es van registrar 16 víctimes mortals en aquells mateixos mesos.

En aquesta línia, la directora de l'Institut Canari d'Igualtat (ICI), Ana Brito, destaca que "la sèrie històrica a Espanya demostra que en els mesos d'estiu s'incrementa el nombre de feminicidis" i que, segons un informe de l'Institut Carles III publicat l'any 2021, "el mes de juliol és el que registra les majors xifres". Quant a les seues causes essencials, *Brito assenyala que "en estes dates és quan més es conviu amb la família i, per tant, amb l'agressor". "Això suposa un major control dels agressors sobre les víctimes i, amb això, un major risc de conflictivitat i escalada de violència", indica la directora del ICI, qui també assenyala altres factors agreujants, com els "canvis de rutina" que aïllen a la víctima o "un major consum de drogues i d'alcohol" durant les festes per part de l'agressor.

Una realitat patriarcal estructural

No obstant això, els pics de violència masclista a l'estiu no són sinó un espill d'augment davant una realitat patriarcal estructural que agredeix i assassina a les dones durant tot l'any, de manera que aquest nou increment de casos en període estival torna a reflectir fallades generals en el sistema de protecció de les víctimes. No és fútil que set de les 27 dones assassinades enguany comptaven amb denúncies prèvies i dues d'elles tenien mesures de protecció. Però Brito insisteix en la importància de denunciar, tant per part de les dones víctimes com del seu entorn, així com en la urgència de "millorar el model de vigilància i protecció de les víctimes". "La responsabilitat i compromís de l'entorn de la víctima és clau per a assenyalar i identificar a l'agressor", indica, si bé admet que "encara que hui hi ha més conscienciació, més alertes i més denúncies per part de les dones, tot això no sembla ser suficient".

El negacionisme de la ultradreta

Amb tot, Brito subratlla la "prevenció" com un dels fonaments del treball que s'exerceix diàriament des de l'Institut Canari d'Igualtat, així com en "l'educació com a principal ferramenta de prevenció". Referent a això, la directora de l'ICI lamenta que el discurs del negacionisme de la violència de gènere airejat des del sector de la ultradreta, en concret, per part de Vox i recolzat pel PP, "tristament ha anat calant entre els més joves" i, sobretot, "el que fa és empoderar aqueixa mentalitat masclista i les respostes violentes per part dels maltractadors". "És urgent que continuem educant en valors d'igualtat i fent prevenció de la violència de gènere", va concloure.

Amb la confirmació de l'últim cas de Sabadell, el nombre de dones assassinades per violència de gènere ascendeix a 1.271 feminicidis des de 2003, quan es van començar a recopilar aquestes dades, mentre que el nombre de menors orfes per violència de gènere ascendeix a 454 des de 2013.

Recursos per a demanar ajuda

El 016 atén a totes les víctimes de violència masclista les 24 hores del dia i en 53 idiomes diferents, igual que el correu 016-online@igualdad.gob.es; també es para atenció mitjançant WhatsApp a través del número 600000016, i els menors poden dirigir-se al telèfon de la Fundació ANAR: 900 20 20 10.

En una situació d'emergència, es pot telefonar al 112 o als telèfons de la Policia Nacional (091) i de la Guàrdia Civil (062) i en cas de no poder cridar es pot recórrer a l'aplicació ALERTCOPS, des de la qual s'envia un senyal d'alerta a la Policia amb geolocalització.