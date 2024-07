El canvi climàtic amenaça amb donar "escac i mat" als ossos polars

La Terra s'està calfant. Existeix consens científic: el canvi climàtic és una realitat. L'augment de les temperatures amenaça el futur de moltes espècies. Entre les espècies més amenaçades del món es troben els ossos polars. Podrien extingir-se si l'ésser humà no aconsegueix frenar el calfament global.

"La badia de Hudson s'ha calfat més d'1°C en els últims 30 anys. Coincidint amb aquest calfament, els patrons estacionals han canviat, amb la fosa del gel marí de primavera abans i el congelament de tardor més tard, la qual cosa porta a un mes més llarg de condicions sense gel".

És la primera frase d'un estudi científic que ha analitzat l'impacte del canvi climàtic en els ossos polars. La investigació es va centrar en la badia de Hudson (el Canadà), on resideixen uns 1.700 ossos polars, però és extrapolable a la resta de les zones més meridionals en les quals resideix aquesta icònica espècie. El seu futur és incert.

Es creu que els ossos polars poden sobreviure sense problemes a un període sense gel que dure entre 183 i 218 dies. Fins ara, el període sense gel ha passat de 120 a 150 dies des de mitjans dels anys noranta del segle passat.

Els autors van estimar que el període sense gel podria estendre's més enllà del límit de 183 dies en les àrees occidental i meridional de la badia de Hudson si el calfament global supera els 2,1 i 2,6 graus Celsius, respectivament.

Os polar adult. / Unsplash

"Aquest període prolongat sense gel representa un desafiament significatiu per als ossos polars, ja que restringeix les seues oportunitats de caçar foques i la seua capacitat d'acumular el pes corporal necessari per a una reproducció exitosa, assenyalen els autors, d'universitats del Canadà, el Regne Unit, els Estats Units i Noruega, que acaba de publicar-se en la revista ‘Nature’.

Una perspectiva alarmant

Durant l'hivern, quan la badia està coberta de gel, els ossos polars viuen en el gel marí i cacen foques, la seua presa preferida. Quan el gel es fon a la primavera, ixen a la costa i després dejunen durant el període sense gel, abans de tornar al gel marí a la tardor.

Durant el desglaç de l'estiu, els ossos es veuen obligats a romandre en terra per a esperar el retorn del gel marí hivernal, i poden perdre fins a dos quilograms al dia durant aquest període de dejuni. El canvi climàtic provocat per l'ésser humà ha estés el període sense gel en la Badia de Hudson per un mes en l'última dècada.

Basant-se en els últims coneixements sobre simulacions climàtiques globals, les projeccions actualitzades del període sense gel indiquen una perspectiva "espacialment més detallada i alarmant per a la supervivència dels ossos polars", segons els investigadors.

Perquè, a més de reduir la temporada de caça, també "redueix el seu èxit reproductiu", ja que pot acurtar el període de lactància dels cadells, que solen nàixer entre novembre i gener.

Ossos polars nadant. / Unsplash

Amb un augment de temperatura de més de 2,1°C, els autors suggereixen que la duració del període sense gel en la major part de la badia de Hudson pot ser més llarga que el període màxim de dejuni que poden sobreviure els ossos polars adults.

Els investigadors assenyalen que limitar el calfament global a 2°C per damunt dels nivells preindustrials (1850-1900) pot evitar que el període sense gel supere els 183 dies tant en la badia de Hudson occidental com en la meridional, la qual cosa brinda "cert optimisme" per a la supervivència dels ossos polars adults.

El desglaç més primerenc mai observat

Les poblacions d'ossos en el sud de la Badia de Hudson, on el gel hivernal tarda més a tornar, serien les primeres a desaparéixer, apunta l'autora principal de l'estudi, Julienne Stroeve, qui aventura que l'espècie podria extingir-se en aquesta zona en poc més de vint anys. Però el col·lapse arribarà també, encara que siga més tard, a la zona oest de la badia si la temperatura continua augmentant.

Les nacions van acordar a París en 2015 limitar l'augment de temperatura molt per davall de 2°C sobre els nivells preindustrials. Es van comprometre a rebaixar l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, a buscar la neutralitat climàtica i a esforçar-se per aconseguir un límit més segur d'1,5°C.

Però les temperatures globals ja són 1,2°C més altes que en l'era preindustrial i el món va en camí d'aconseguir un calfament de 2,9°C per a 2100, segons les Nacions Unides. Això ha allargat els períodes sense gel a l'Àrtic, que es calfa més ràpidament que la resta del planeta, afectant directament els ossos.

Els períodes més prolongats sense gel en la Badia de Hudson ja estan afectant la reproducció i al nombre d'ossos polars, cosa que significa que la seua extinció a escala local "pot ser ja inevitable", arreplega l'estudi.

Tres exemplars d'os polar. / Pixabay

Altres investigacions han revelat que els ossos de la Badia de Hudson estan tractant d'adaptar-se a períodes més llargs en la terra buscant altres aliments, però no poden igualar les calories de la seua dieta marina normal.

Aquests últims dotze mesos, a més, han sigut els més calorosos registrats en la història, amb temperatures terrestres i oceàniques que van aconseguir màxims sense precedents.

El resultat és que el sud de la badia de Hudson va quedar lliure de gel a mitjan juny, quan normalment això ocorria a mitjan juliol. És el desglaç més primerenc mai observat fins a la data.

Informe de referència: https://www.nature.com/articles/s43247-024-01430-7

…………….

Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es