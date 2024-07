La cultura de la cancel·lació: entre la democràcia i el linxament digital

El terme 'cancel·lació' es remunta a la dècada de 1990, encara que el seu ús massificat se li atribueix a Black Twitter (xarxa d'usuaris de la xarxa social de la comunitat afroamericana als Estats Units) i al moviment que es va gestar l'any 2010 per a denunciar fets de discriminació racial de tota índole.

Una de les primeres referències de la cultura de la cancel·lació s'observa en la pel·lícula 'New Jack City' (1991), quan un dels seus personatges vocifera: “Cancel·leu a aquesta puta! Ja em compraré una altra!”.

L'any 2014 el terme cancel·lació va tornar a aparéixer i ho va fer en el programa de telerealitat 'Love and Hip-Hop: Nova York'. Se li va dir a una de les participants que estava cancel·lada, que estava fora del programa televisiu.

Si bé el terme en els últims anys ha sigut usat per a boicotejar a personatges públics que incorren en pràctiques racistes, l'any 2017 va sorgir un altre moviment, el #MeToo, que denunciava la violència física i psicològica, l'assetjament sexual i conductes misògines en la indústria de l'espectacle hollywoodià. Aquest moviment ha instat personatges públics a assumir responsabilitats i ha contribuït a la cultura de la cancel·lació, que ha acabat amb la carrera i la reputació d'alguns d'ells.

Criticar públicament sense arguments

La cultura de la cancel·lació és un fenomen social que porta al fet que un individu o grup siga criticat públicament. El seu costat fosc no només és silenciar a algú i amb això invalidar el prisma d'opinions, debats i raonaments. El que cancel·la, en aquest cas, ho fa motivat per emocions i no per la raó, governat per la venjança i no per evidències.

Un tipus de cancel·lador d'ofici és un venjador molt astut. És qui s'escuda darrere de la democràcia, de la llibertat d'expressió, fingeix ser un subjecte moral, parla de justícia i d'estat de dret, usa la retòrica per a captivar a adeptes. Compta amb milers, milions de seguidors. És un ésser digital, viral i carismàtic. Globalitza continguts injuriosos. Lesiona reputacions.

Un bon exemple és el cas d'una persona que va perdre el seu treball per culpa d'un gest seu malinterpretat que algú va gravar en vídeo. Perquè aquest tipus de cancel·lador etiqueta, denúncia a les autoritats, difon entre altres influenciadors digitals que puguen amplificar l'abastament del missatge. És comú que, en qüestió d'hores, un 'post' haja sigut replicat milers de vegades.

Alguns troben en aquestes pràctiques cancel·ladores una expressió responsable de la ciutadania que enrobusteix la democràcia, amb líders visibles –i no anònims– que propaguen, viralitzen i globalitzen causes socials i que clamen per justícia i llibertat. Però també en internet existeixen persones que no respecten els drets humans, persones espontànies que es llancen a l'arena dels disbarats i que tracten d'adquirir un segon de notorietat mitjançant l'escàndol, el sensacionalisme i els falsos continguts.

Per aqueix motiu, el juny de 2020, 150 intel·lectuals de diferents nacionalitats van criticar durament aquesta nova “cultura”. La missiva, firmada, entre altres, per Margaret Atwood, Noam Chomsky i Salman Rushdie, assegurava:

“La manera de derrotar males idees és l'exposició, l'argument i la persuasió, no tractar de silenciar-les o desitjar expulsar-les. Com a escriptors necessitem una cultura que ens deixe espai per a l'experimentació, l'assumpció de riscos i fins i tot els errors. Hem de preservar la possibilitat de discrepar de bona fe sense conseqüències professionals funestes”

Les conductes típiques

Per a conéixer més en profunditat aquesta cultura és imprescindible saber quines són les conductes típiques que la descriuen:

La víctima s'atreveix a identificar a l'agressor.

La massa informe –no se sap qui lidera la protesta– censura a personatges i empreses vinculades a actes de corrupció.

Les persones cancel·len idees que atempten contra el que consideren preceptes morals establits.

Els individus protegeixen la seua reputació per a conservar el seu estatus dins del grup.

Es cancel·la en nom de la justícia social. Les institucions han de respectar l'estat de dret.

S'espera que la persona que cancel·la propicie un debat crític fonamentat en lloc de cancel·lar a algú sense que se li permeta exercir el seu dret a la llibertat d'expressió.

Un dels successos més emblemàtics en la societat de la comunicació és el rol protagonista que està ocupant el consumidor proactiu en la seua condició de constructor d'opinió pública. Sobre aquest assumpte, internet li ha donat l'oportunitat a les persones per a expressar-se sobre qualsevol cosa a escala mundial. postcensura, posthumanisme, periodisme ciutadà, consumidor proactiu i, per descomptat, la cultura de la cancel·lació són terminologies que s'han generat des de les cibercomunitats. La postcensura és censura 'en línia', i implica cancel·lar a algú o a una institució, amb justificació o sense.

Per a entendre millor aqueix concepte és fonamental separar altres dos: la crítica i el linxament, que solen confondre's en els debats sobre llibertat d'expressió.

La crítica és una resposta argumentada a una opinió o una obra. Està construïda per a encaixar en un debat i tracta de trobar i exhibir els punts febles de l'argument rebatut.

El linxament, per contra, és una resposta col·lectiva, massiva, irracional. No busca rebatre un argument, sinó destruir amb fal·làcies i atacs personals la reputació de qui haja expressat una opinió que disgusta a un grup. Apel·la a sentiments col·lectius per a legitimar-se (l'ofensa i la indignació són els més socorreguts) i té una estructura horitzontal. El linxament no sol ser un moviment dirigit.

En suma, sota la premissa de cancel·lar en nom de la justícia social, ens topem paradoxalment amb accions que defugen o minimitzen la dignitat i la reputació de les persones. L'acció de voler expulsar a algú, bloquejar per xarxes socials o retirar el nostre suport anul·lant la seua existència és pròpia de grups que ni escolten ni saben argumentar.