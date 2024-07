La detecció de la violència de gènere en els centres de salut pot ser clau per a frenar-la: "Volem preguntar a les pacients"

La pacient que fa molt temps que té ansietat i insomni, la que un dia acudeix a la seua metgessa de Família perquè li fa mal el cap, una altra l'esquena i una altra el budell; o aquella amb problemes de salut crònics com les cefalees o la síndrome del còlon irritable. Moltes dones acudeixen al seu centre de salut per símptomes relacionats amb el maltractament sense identificar-lo com a tal. Un cribratge universal, mitjançant el qual els professionals facen preguntes específiques i estandarditzades, com ja es fa amb altres aspectes de la salut, podria ajudar a detectar casos de violència de gènere que no arriben al sistema.

"Sabem que una porta d'entrada de molts dels casos de violència de gènere és l'Atenció Primària", assegurava la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, després del Comité de Crisi que es va celebrar el passat 3 de juliol. Si bé consideren que hi ha un percentatge massa xicotet de dones, o del seu entorn, que denuncien aquesta violència, saben que totes elles passen pel sistema sanitari, on no s'estan detectant.

Les víctimes de violència de gènere acudeixen més al metge que la població general per l'impacte que el maltractament té en la seua salut. No parlen de violència de gènere, però sí que consulten pels problemes de salut que els provoca la situació de maltractament. Les persones sanitàries consultades recorden que incrementa el risc de problemes que tenen a veure amb la patologia mental, com l'ansietat o depressió; amb patologies cròniques, com la diabetis; o amb dolors crònics.

Els desafiaments de l'Estratègia estatal 2022-2025

Les dades de la macroenquesta de Violència contra la Dona de 2019 van mostrar que el centre de salut, el psicòleg o la farmàcia són les portes que primer creuen les víctimes. D'ací la intenció d'Igualtat d'involucrar a l'Atenció Primària en aquest cribratge universal.

Fa més d'un any es va publicar l'Estratègia estatal per a combatre les violències masclistes 2022 – 2025 amb unes 300 mesures, moltes d'elles basades en l'Atenció Primària. Però hui dia, lamenta Lorenzo Armenteros, responsable del Grup de Treball de Salut de la Dona de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG), no s'han implementat dins de les pràctiques clíniques, com porten demanant en la seua especialitat des de fa molts anys.

Indica que, amb les ferramentes adequades, la violència masclista formaria part de l'entrevista a tota pacient major de 14 anys, de la mateixa manera que ara es pregunta per la seua dieta o per l'exercici físic que realitzen. "La prevenció real s'ha de fer en les fases inicials, i per a això és fonamental l'Atenció Primària", defén Armenteros.

Els dos qüestionaris

Ja hi ha diversos instruments validats per a la detecció precoç de la violència de gènere en l'àmbit d'Atenció Primària. Un d'ells és el qüestionari WAST, que compta amb dues versions per a la detecció de violència de gènere: una curta, que consta de dues preguntes, i una versió llarga, de huit preguntes. Existeix un altre, l'AAS, que mesura la presència de violència en els 12 mesos previs al moment de la detecció, i els antecedents de maltractament. Arreplega tota classe de violència contra la dona (de parella, domèstica, persones conegudes i estranys), i identifica si és violència física, psicològica o sexual. El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut aconsella fer la versió curta del qüestionari WAST afegint la pregunta sobre antecedents de violència del qüestionari AAS.

Ja hi ha territoris en els quals aquests qüestionaris formen part de la pràctica clínica, com la Comunitat Valenciana. Uns altres que es limiten a aconsellar-los. A Galícia, l'última versió del model de la història clínica compta amb una pestanya per al cribratge de la violència que permet una cosa similar.

El que sí que tenen totes les comunitats autònomes és un protocol d'actuació enfront de la violència, qualificat de "molt complex i feixuc" per Armenteros, que demana que se'ls facilite el treball.

Falten més recursos

Anna Pujol, metgessa de Família i coordinadora del grup de treball d'Atenció a la Dona de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC), indica que no tots els autors són partidaris que es faça aquest cribratge. Amb el que sí que hi ha unanimitat és amb recomanar als i les professionals que estiguen alerta davant senyals sospitosos o en situacions de vulnerabilitat i preguntar a la dona.

"La violència en si és un problema de salut, però no una malaltia. Per tant, hi ha una certa controvèrsia", apunta. "Però segur que quan detectem problemes tant de patologia mental com malestars emocionals, o altres associades, hauríem de fer alguna pregunta sistemàtica", opina. Per exemple: com estàs a casa o què tal et va amb la teua parella.

Però això no sempre es fa. "Algunes persones no pregunten per pors, perquè a vegades és complicat acompanyar després d'obrir el meló de la violència masclista. Per a això necessites formació", apunta.

"Falta formació en el servici públic de salut, en general, i en les consultes d'Atenció Primària, en particular. Sense ella, el problema que tindrem és que detectarem molts casos, però no tindrem ferramentes per a poder acompanyar a aquestes dones", afegeix.

Els professionals reclamen circuits clars, protocol·litzats i entre institucions per a saber com actuar davant cada situació. I, per a això, es requereix formació específica en detecció de violència de gènere, maneig de situacions delicades i coneixement dels recursos disponibles.

Tant la portaveu de la semFYC com el de la SEMG demanen involucrar a tots els professionals d'Atenció Primària —incloent a les infermeres i treballadors socials— per a actuar i aplicar un nou pla que els permeta la detecció precoç de la violència de gènere. Per a elaborar-lo, demanen a les autoritats que compten amb ells.